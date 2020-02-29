Обов'язковий технічний огляд транспортних засобів знову повернеться в Україну

Це буде зроблено на основі законопроекту, розробленого Директоратом з безпеки на транспорті Мінінфраструктури, передає РБК-Україна.

Висловитися про законопроект, який з'явився у відкритому доступі на сайті відомства, а також внести свої пропозиції українці зможуть до 26 березня. Для цього можна скористатися електронною поштою [email protected]

Що ж передбачає новий закон і для кого техогляд стане обов'язковим?

У Мінінфраструктури пропонують зробити техогляд обов'язковим для комерційного транспорту, що, правда, є і зараз. Легкові авто повинні будуть проходити ТО через чотири роки після випуску, а потім – щодва роки. Такий же графік поширюється на вантажівки масою до 3,5 тонн і колісні трактори.

Автомобілі таксі необхідно буде перший раз відігнати на ТО через рік після випуску, а потім – щорічно. Точно так само – для «будинків на колесах», спецтранспорту і вантажівок масою понад 3,5 тонн.

Для автобусів більше восьми місць без водія – через рік випуску, після - кожні півроку. Аналогічно – для ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі.

Для мототранспорту з об'ємом двигуна 125 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше перший техогляд призначається через 2 роки від випуску, потім - кожні 2 роки.

Техогляду не потребують ТЗ з конструкційною швидкістю не більше 25 км/год, спортивні авто, які використовуються тільки на змаганнях, колекційний і ретротранспорт, який не експлуатується, дипломатичні авто, спецтранспорт для перевезення обладнання цирку й атракціонів з максимальною конструктивною швидкістю 40 км/год, ТЗ з об'ємом двигуна не більш як 50 куб. см., колісні трактори з максимальною швидкістю 40 км/год і технічні ТЗ для агрокомплексу.

У разі, якщо автовласники в перший раз проігнорують ТО, зобов'язані будуть заплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Повторне прострочення техогляду протягом року обійдеться їм у 17 тисяч гривень. Якщо ж техогляду будуть заважати посадові особи, їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Крім того, експерт з питань техогляду буде нести особисту відповідальність.

З нововведень – також позаплановий техогляд автомобіля, який може бути призначений після дорожньо-транспортної пригоди, у разі перереєстрації чи переобладнання ТЗ. Буде також запроваджено придорожній техогляд.

Контролювати виконання норм закону буде новоутворене Бюро безпеки експлуатації колісних транспортних засобів.

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