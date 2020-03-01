В мережі показали, як сніг засипав Карпати в перший день весни

Відповідні знімки розміщені на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, пише Рoliteka.net

Рятувальники відзначили, що 1 березня температура повітря в Карпатах склала 10 градусів морозу.

"станом на 8:30 01.03.2020 р. на Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер північно-західний 20 м/с. Температура повітря -10°С", - говориться в повідомленні.

А тим часом синоптики розповіли про погоду по всій Україні.

Раніше народний синоптик Назарій Данилюк заявляв, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичної зими. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

При цьому літо 2020 року, згідно з його прогнозом, запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою. Очікується, що настане воно раніше календарного.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода і сльота. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - початку липня буде сильно штормити.

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