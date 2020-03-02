За останні днів відомий педіатр отримав майже тисячу повідомлень приблизно з одним і тим же питанням

Відомого педіатра Євгенія Комаровського засипали повідомленнями у зв'язку з коронавірусом

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, і відповів на хвилюючих багатьох питання.

«За останні 5 днів я отримав майже тисячу повідомлень приблизно з одним і тим же питанням: - у нас квитки (Мілан, Мадрид, Берлін, Тенеріфе і т. д. і т. п.). Летіти або не ризикувати, з урахуванням коронавіруса? Далі слід стандартний набір голосінь про те, що дуже довго чекали і витратили купу грошей», - зазначив Комаровський.

При цьому він заявив, що може вирішувати тільки за себе. В такому питанні кожен повинен приймати рішення сам.

«От просто уявіть собі, що отримуєте від мене відповідь - мовляв, їдьте, нічого страшного, а потім потрапляєте в ізоляцію на 2 тижні, як 1000 чоловік в готелі на Канарських островах. І ось ви сидите 14 днів і з ранку до ночі проклинаєте Комаровського. Тому моя відповідь така: особисто я поїду. Подбаю про гарною страховкою, зберу аптечку мандрівника і поїду. А треба вам їхати - я не знаю. Це ваші гроші, ваші діти, ваше здоров'я і ваша відповідальність», - зазначив він.

Комаровський додав, що тим, хто все ж таки має намір здійснити поїздку, варто проявити пильність.

«Якщо зважитеся, то вам ще треба буде додатково прочитати і подивитися про правила профілактики ГРВІ, про безпеку в літаках, взяти з собою маски, санитайзеры, дезінфікуючі серветки», - підсумував лікар.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з епідемією коронавіруса українці почали масово скуповувати медичні маски.

У зв'язку з цим Комаровський зазначив, що вірусологи скептично оцінюють ефективність звичайних медичних масок у справі захисту від вірусів, що знаходяться в повітрі. А адже саме так передаються більшість вірусів. Втім маски можуть захистити від збудників, які поширюються через брудні руки.

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