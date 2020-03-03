Мешканка Нових Санжар, яка кидала каміння в бік автобуса з евакуйованими з Китаю, вперше прокоментувала ситуацію

зокрема, жінка заявила, що їй не соромно за свої дії, передає канал "Pavlovsky News". (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Зазначимо, жінка уточнила, що вона кидала в поліцію, а не приїхали людей. Разом з тим вона погодилася, що "у тій ситуації" "могла потрапити" з транспортного засобу з людьми.

«Я стала попереду машини. Нас почали бризкати газом. Бити, штовхати. Ми, як жінки взяли камені і кидали камінчиками в них. Не в автобуси. Може, і в автобус потрапили. Тоді така заваруха була», - розповіла жінка.

Вона додала, що не хотіла, щоб автобуси заїхали на територію Нових Санжар, тому що "у них діти". І що "по тому, як везли людей, можна порахувати, що везуть хворих".

«Ви подивіться на відео. Як вони були запаковані. Водії були запаковані… Якщо здорові люди – навіщо так запаковувати?.. Мені соромно за одне — за матірну лайку. Вчителі бачили, та це ж я своїх дітей зганьбила. Мені тільки за мат соромно. За те, що я кидала каміння, мені не соромно», - заявила вона.

Зазначимо, жінці вручили підозра в хуліганстві. Їй загрожує штраф до 4 тисяч гривень. Вона погодилася, що якщо його присудять, то "буде намагатися його виплатити". Жінка додала, що не вірить в те, що 5 березня людей випишуть. І навіть якщо це станеться, то більше дітей в санаторій відпочивати не відпустить, "тому що страшно".

Нагадаємо, 20 лютого, коли в Нові Санжари Полтавської області привезли на карантин евакуйованих з китайського Уханя, місцеві жителі влаштували протест. Вони палили шини, кидали в автобуси з людьми камені і палиці.

В результаті постраждали 9 співробітників поліції і двоє учасників протестів. У поліції порушили дві кримінальні справи.

Нагадаємо, названий головний винуватець пекла в Нових Санжарах.

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