Потрібно бути вкрай уважними, це дуже серйозно

Українців попередили про нову небезпеку через аномально теплу погоду

У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич на своїй сторінці в Facebook розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.

"Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", – написав Тарасевич.

Також він опублікував фото з кліщами.

Раніше ми писали про простий трюк, який допоможе уникнути кліщів.

Щоб скористатися ним, потрібно тільки валик для одягу та ефірні олії.

Зазначимо, валик повинен бути досить клейким. Візьміть його з собою на вулицю і час від часу очищайте ним одяг. Те, що ви зберете навіть за дуже короткий проміжок часу, вас здивує.

Ефірне масло буде відлякувати від вас кліщів і комарів.

Розпиліть ефірне масло на одяг або втирайте його в шкіру і кліщі вас будуть уникати.

Нагадаємо, американські фахівці з екології Обернского університету виявили, що зникнення природних екосистем пов'язано з походженням нових інфекційних захворювань. Такий механізм має назву — ефект коеволюції.

Одним з факторів, що підсилює шанс появи нових епідемій називають наявність «у зруйнованій середовищі» «мостових векторів» (bridge vectors). Ними є кліщі, комарі та інші кровоссальні безхребетні.

Вчені стурбовані, адже нові захворювання загрожують масштабними епідемій, а на створення ліків йде дуже багато часу. Поки буде йти процес пошуку нового препарату, інфекція може пошириться на великі території.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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