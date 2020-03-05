Українців попередили про нову небезпеку через аномально теплу погоду
У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич на своїй сторінці в Facebook розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.
"Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", – написав Тарасевич.
Також він опублікував фото з кліщами.
Кароль в одному боді засвітила зайве під час фотосесії: "Це має бути ззаду"
Новий прем'єр, переобрання Кабміну і потужний вибух у Росії – головне за ніч
Мейхер втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з Меладзе: "Мене не спокушувало..."
Собчак посвітила грудьми у сміливому декольте і шокувала новою зовнішністю: "на себе не схожа"
Раніше ми писали про простий трюк, який допоможе уникнути кліщів.
Щоб скористатися ним, потрібно тільки валик для одягу та ефірні олії.
Зазначимо, валик повинен бути досить клейким. Візьміть його з собою на вулицю і час від часу очищайте ним одяг. Те, що ви зберете навіть за дуже короткий проміжок часу, вас здивує.
Ефірне масло буде відлякувати від вас кліщів і комарів.
Розпиліть ефірне масло на одяг або втирайте його в шкіру і кліщі вас будуть уникати.
Нагадаємо, американські фахівці з екології Обернского університету виявили, що зникнення природних екосистем пов'язано з походженням нових інфекційних захворювань. Такий механізм має назву — ефект коеволюції.
Одним з факторів, що підсилює шанс появи нових епідемій називають наявність «у зруйнованій середовищі» «мостових векторів» (bridge vectors). Ними є кліщі, комарі та інші кровоссальні безхребетні.
Вчені стурбовані, адже нові захворювання загрожують масштабними епідемій, а на створення ліків йде дуже багато часу. Поки буде йти процес пошуку нового препарату, інфекція може пошириться на великі території.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.