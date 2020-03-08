Щорічно кожна дівчина чекає на свій день — 8 березня, щоб насолодитися підвищеною увагою до себе, теплими словами від рідних і близьких, приємними подарунками. Коханим представницям слабкої статі прийнято дарувати квіти, цукерки, різні прикраси та інші приємні речі, але найкращим подарунком у всі часи був і залишається ручний виріб.

8 березня по всій Землі зустрічається Міжнародний жіночий день, головне свято початку весни, якого так чекають усі чарівні янголи нашої планети. У 2020 році Україна буде зустрічати це свято в неділю, тому вихідний день був перенесений на понеділок (вихідні дні з 7 по 9 березня).

У зв'язку з цим грандіозним святом практично кожен чоловік (і діти, і люди похилого віку), ламають голову, який краще вручити подарунок. Це може бути щось куплене з магазину, а може зроблене своїми руками. Далі розглянемо кращі варіанти подарунків на будь-який смак і гаманець, щоб красиво і недорого, оригінально і захоплююче.

Джерело: forpostsevastopol.ru

Подарунок на 8 березня для мами або тещі

Історично Міжнародне жіноче свято з'явилося як день солідарності жінок у невблаганній війні за рівні права з сильною статтю. З цієї сторони, 8 березня виступає днем визнання сили жінок і їх важливості в соціумі. Мамі, як і будь-якій іншій жінці в цьому світі, потрібно спробувати показати її значимість, підкреслити всі її позитивні сторони. Щоб це зробити, важливо дуже обережно вибирати їй подарунок, а ще краще придумати мікс з презентів (наприклад, зроблений своїми руками і куплений в магазині, для душі і користі). Теща – друга мама, її теж варто задобрити приємним презентом.

Кілька прикладів оригінальних подарунків своїми руками:

букет з помпонів, бісеру, фетру або інших матеріалів (зробити верхівки квітів і листя не важко, за основу можна взяти звичайні стебла кущів або гілочки з дерева, пов'язуємо букет бантиків, все це ставимо в заздалегідь куплену красиву вазу);

з помпонів, бісеру, фетру або інших матеріалів (зробити верхівки квітів і листя не важко, за основу можна взяти звичайні стебла кущів або гілочки з дерева, пов'язуємо букет бантиків, все це ставимо в заздалегідь куплену красиву вазу); орігамі (якщо є хоча б найменший досвід створення красивих фігур з паперу, можна спробувати створити щось чудове з простого різнобарвного картону і клею, це може бути корабель з вітрилами, лебідь, квітка та ін);

(якщо є хоча б найменший досвід створення красивих фігур з паперу, можна спробувати створити щось чудове з простого різнобарвного картону і клею, це може бути корабель з вітрилами, лебідь, квітка та ін); різні смаколики, наприклад, трюфелі з білого шоколаду, печиво, торт, якесь екзотичне блюдо, а ще краще накрити цілий стіл самостійно (з улюблених страв мами, можна ще додати морепродукти, колекційне вино, все, що може хоч якось підкреслити її безцінність, і що на неї не шкода нічого;

наприклад, трюфелі з білого шоколаду, печиво, торт, якесь екзотичне блюдо, а ще краще накрити цілий стіл самостійно (з улюблених страв мами, можна ще додати морепродукти, колекційне вино, все, що може хоч якось підкреслити її безцінність, і що на неї не шкода нічого; картини (їх можна малювати, як хто вміє, наприклад, взяти великий ватман, і залишити на ньому барвисті відбитки своїх долоньок, облич, інших частин тіла (всією сім'єю), потім вставити шедевр в рамочку), також можна купити готову роботу;

(їх можна малювати, як хто вміє, наприклад, взяти великий ватман, і залишити на ньому барвисті відбитки своїх долоньок, облич, інших частин тіла (всією сім'єю), потім вставити шедевр в рамочку), також можна купити готову роботу; вишивка (найлегше зшити сердечко, для цього потрібно просто вирізати з красивої тканини два однакових сердечка, зшити їх між собою, але не до кінця, вивернути навиворіт (щоб швів видно не було), наповнити ватою, красиво дошити шматочок, що залишився);

(найлегше зшити сердечко, для цього потрібно просто вирізати з красивої тканини два однакових сердечка, зшити їх між собою, але не до кінця, вивернути навиворіт (щоб швів видно не було), наповнити ватою, красиво дошити шматочок, що залишився); коробочка компліментів (можна зробити красиву коробку, а в неї помістити сотню компліментів, які розкривають всі позитивні сторони рідної мами);

(можна зробити красиву коробку, а в неї помістити сотню компліментів, які розкривають всі позитивні сторони рідної мами); викластися на максимум, проявивши турботу (наприклад, на тиждень перехопити всі її обов'язки по дому: мити посуд, прибирати, готувати їсти, зробити генеральне прибирання, цілий день бути слугою (виконувати всі бажання, приносити смаколики в постіль);

(наприклад, на тиждень перехопити всі її обов'язки по дому: мити посуд, прибирати, готувати їсти, зробити генеральне прибирання, цілий день бути слугою (виконувати всі бажання, приносити смаколики в постіль); фотоальбом (будь-яка мама оцінить такий душевний подарунок).

Джерело: 1000sovetov.ru

Щоб вибрати найбільш вдалий варіант, обов'язково потрібно враховувати особливості характеру і побажання героїні, для якої готується сюрприз. Деякі просто не можуть оцінити ручний виріб, і всі старання будуть марними.

Що можна купити мамам на 8 березня:

Кожна жінка — сукупність унікальних думок і емоцій, бажань і почуттів. Тому знайти універсальний варіант просто неможливо. Деякі фахівці відзначають, що навіть жінки не завжди знають, чого хочуть. Але в красивих представниць світу цього є і багато спільного, за рахунок чого можна виділити певний список подарунків, які швидше за все будуть гідно оцінені:

вечеря в шикарному ресторані (такий подарунок можна зробити далеко не тільки коханій дівчині, але і мамі, бабусі, дочці, внучці, і навіть тітці), будьте впевнені, чарівний вечір залишиться в пам'яті позитивною плямкою назавжди;

(такий подарунок можна зробити далеко не тільки коханій дівчині, але і мамі, бабусі, дочці, внучці, і навіть тітці), будьте впевнені, чарівний вечір залишиться в пам'яті позитивною плямкою назавжди; відвідування спа-салону (у будь-якої мами від приємного розслабляючого масажу і джакузі з'явиться бажання розцілувати свого сина);

(у будь-якої мами від приємного розслабляючого масажу і джакузі з'явиться бажання розцілувати свого сина); сертифікат в косметичний магазин (жінки завжди відчувають слабкість до косметики, люблять доглядати за собою).

Чого не варто дарувати мамі на головне свято в березні:

те, що їй відверто не принесе ніякого задоволення (різні рушники, дешеві дрібнички та аксесуари, треба прислухатися до її хобі, потреб, уподобань);

косметику (краще подарувати сертифікат в який-небудь магазин, бо невдало вибрані помади, креми, пудри лише засмутять маму);

кухонне приладдя (якщо тільки вона сама про це не мріє), щоб не вказувати, що її місце на кухні, і навіть такі важливі речі, як мультиварки, мікрохвильові печі, блендери краще купувати в будь-який інший день.

Створюйте малюнки та листівки, ліпіть аплікації, придумуйте домашні страви, шийте ватні фігурки, проявляйте банальну увагу, і мами будуть щасливі в цей день.

Креативні презенти для дівчат та бабусь

Для більшості людей сім'я — це щось святе, заради чого варто жити і трудитися, досягати вершин і вдосконалюватися. Заради сім'ї багато хто з нас готові йти на неймовірні вчинки, в тому числі проявляти натуру в таких сферах, в яких важко себе уявити. Наприклад, щоб порадувати улюблену доньку, онуку, бабусю на 8 березня багато чоловіків беруться за вишивання, малювання, ліплення і навіть вязання. Все заради того, щоб порадувати своїх милих жінок.

Для бабусь відмінно підійде:

м'який легкий плед (бабусі дуже люблять закутуватися в теплозберігаючі пледи);

(бабусі дуже люблять закутуватися в теплозберігаючі пледи); спеціальна ортопедична подушка (літній людині дуже важливо спати у зручній постелі);

(літній людині дуже важливо спати у зручній постелі); набір для вишивання (або іншого хобі, яким жінка захоплюється);

(або іншого хобі, яким жінка захоплюється); корисні підручні засоби , які полегшать життя бабусям, наприклад, компактний наручний манометр на зап'ясті або годинник, що вимірюює пульс;

, які полегшать життя бабусям, наприклад, компактний наручний манометр на зап'ясті або годинник, що вимірюює пульс; кухонні приналежності (якщо жінка захоплюється готуванням різних страв, можна підібрати формочки для випікання духовку, посуд тощо).

Якщо подарунок підбирає маленька внучка, вона може намалювати бабусі картинку. Що стосується маленького онука, йому краще зробити орігамі, розфарбувавши саморобку в приємні кольори. Бабусям також подобаються різні спектаклі, пісеньки і віршики, які розповідають їм їхні внуки та правнуки. Онуки також можуть спекти щось смачне. Якщо так привітати свою рідну, вона цього точно ніколи не забуде.

Джерело: malinkablog.ru

Якщо подарунок призначений для доньки або онучки, краще витратити трохи грошей і купити щось відповідно до її хобі. Найбільше молодий дитячий розум цінує одяг, рюкзаки, сумочки, ляльки, різні обновки. Недорогий брелок або дитячі освітні книжечки краще не купувати.

Для доньки батько може купити велосипед, дозволити на тиждень забути, що таке початкова школа, займаючись з нею самостійно. Якщо є змога придбати дорогий подарунок, можна вибрати комп'ютер, інтерактивну дошку, планшет.

Якщо передбачаються недорогі подарунки, доведеться підключити свій прихований креативний ресурс, бо діти — найскладніший віковий контингент для вручення дешевих презентів. Такий сюрприз повинен бути настільки класний і ідеальний, щоб навіть не викликати питання «а скільки він коштує». Варіанти подарунка: похід в дитячий розважальний центр (як правило, доводиться платити тільки за вхід, солодку вату і напій), новий незвичайний пенал з набором олівців та ручок, хороший фломастер і ватмани (малюємо разом з дитиною, приділяючи якомога більше уваги).

У березні багато чоловіків, користуючись весняним настроєм, виводять своїх рідних на прогулянки. Ця ідея підійде і для бабусь, і для дочок. Якщо дівчина свого хлопця може легко змусити це зробити, то рідним витягнути чоловіка проблематично. Березень — чарівна пора, подаруйте її своїм дамам. Не думайте, як би його спорудити швидкий подарунок, або «як робити букет, якщо забув про 8 березня), відкрийтесь своєму серцю, проявіть турботу до найдорожчих.

Нагадаємо, українці влаштували штурм супермаркету заради подарунків, мало не задавивши пенсіонерку: кадри безумства.

Як повідомляла Politeka, українців налякали новим податком на всі подарунки і грошові перекази: скандальні подробиці.

Також Politeka писала, три знака Зодіаку отримають подарунки долі найближчим часом: хто серед щасливчиків.