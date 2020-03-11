По всій Україні починається повномасштабний карантин у зв'язку з коронавірусом. Читайте, які обмеження запровадив Кабінет міністрів, до якого числа вони будуть діяти і кого торкнуться.

Скільки триватиме карантин в Україні 2020

По всьому світу фіксують спалахи нового коронавіруса під назвою COVID-19 (SARS-CoV-2), від якого вже померли понад чотирьох тисяч осіб. Захворювання докотилося і до України. У зв'язку з загрозою Кабмін оголосив по всій країні карантин з 12 березня 2020 року, поки тільки на три тижні – до 3 квітня. Але не виключено, що після цього надзвичайні заходи продовжать.

Які обмеження ввели по Україні

Щоб запобігти епідемії коронавіруса, на час карантину уряд закриває всі навчальні заклади. Скасовані заняття в школах, університетах і дитячих садках.

З 12 березня по 3 квітня в Україні заборонені всі масові зібрання людей та заходи на 200 і більше відвідувачів. Доведеться скасувати всі концерти, конференції, марші тощо. Зате Верховна Рада продовжить працювати в колишньому режимі.

Україна припиняє авіасполучення з низкою країн, де спостерігається небезпечна епідеміологічна ситуація, тобто, багато підтверджених випадків коронавірусу у людей.

Закривають більшість контрольно-пропускних пунктів. Працювати будуть 49 КПП з 219.

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що планує зробити засідання Кабміну по ситуації з коронавірусом відкритими для журналістів. Уряд виділив 100 мільйонів гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту в українських компаніях.

Станом на 11 березня Центром громадського здоров'я офіційно підтверджений і зареєстрований тільки один випадок COVID-19 на території України – у Чернівцях. Відомо, що чоловік нещодавно прилетів з Італії. Всі, хто з ним контактував, знаходяться під наглядом лікарів в ізоляції.

Є ще двоє підозрюваних, їх аналізи відправили на лабораторне дослідження. До цього медики перевірили 43 зразка і кожен виявився негативним.

Здавалося б, у українців немає підстав турбуватися. А всього в світі налічується вже 119 132 випадки захворювання коронавірусом в 108 країнах. Більшість заражених знаходяться в Китаї, де і з'явився Covid-19. 65,7 тисячі пацієнтів вже одужали.

Які заходи прийняли в Києві

11 березня мер Києва Віталій Кличко оголосив про карантин в столиці. За словами градоначальника, він триватиме мінімум до кінця березня. Як і по всій Україні, в місті закриваються освітні установи. На карантин йдуть навіть спортивні та художні школи.

У Києві обмежать проведення масових заходів для 60 і більше осіб, включаючи спортивні змагання. Крім концертів і мітингів, будуть скасовані сеанси в кінотеатрах. Якщо ж збирається менше 60 осіб – їм усім будуть перевіряти температуру.

Міська влада закриває розважальні центри і зони в торгових центрах.

Громадський транспорт продовжить працювати, якщо обстановка не загостриться. Його будуть двічі на день дезінфікувати. У разі, якщо в Києві виявлять хоча б один випадок зараження коронавірусом, можуть закрити метро.

Голова КМДА також розпорядився не випускати на роботу людей, у яких є симптоми інфекційного захворювання.

Як можна заразитися коронавірусом

Медики з'ясували, що COVID-19 передається трьома способами:

Повітряно-крапельним Повітряно-пиловим Фекально-оральним

Іншими словами, хворий передає інфекцію через чих і кашель. При цьому вірус “чіпляється” за пил і осідає на брудних поверхнях, звідки теж може перекочувати в організм здорової людини. Нарешті, заразитися коронавірусом можна через виділення.

Інкубаційний період становить від 2 до 20 днів. У середньому, хвороба проявляється через 10 діб. Тому людей тримають в карантині за два тижні. Адже заражений поширює інфекцію ще до того, як з'являться перші ознаки хвороби.

Щоб уберегтися від коронавірусу, потрібно як можна частіше мити руки з дезинфікуючим розчином, менше перебувати в людних місцях, триматися подалі від хворих і робити вологе прибирання в будинку.

Симптоми COVID-19

У китайського коронавірусу немає специфічних ознак, за якими цю інфекцію можна відрізнити від будь-якої іншої. Симтоми нагадують грип або ГРВІ:

Кашель

Нежить

Головний біль

Висока температура

Біль у горлі

Озноб

Слабкість

Біль у м'язах

Гіпоксія (задишка, нестача повітря)

Коньюктівіт

Діарея

Хвора людина або здорова – напевне показує тільки спеціальний аналіз. Напередодні в Україну з-за кордону завезли експрес-тести. Досить націдити трохи крові і додати розчин – через кілька хвилин буде результат.

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