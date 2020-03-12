Молода традиція вітати українських добровольців 14 березня закріпилася в серцях людей дуже міцно. У 2020 році Україна вчетверте зустріне це свято — салютами, концертами, пишними банкетними столами. Рідні, друзі та просто знайомі будуть вітати безстрашних захисників подарунками, квітами, листівками.

У 2017 році Верховною Радою було прийнято постанову про заснування великого свята — Дня українського добровольця. Цей день припав на 14 березня, коли в далекому 2014 році активісти Самооборони Майдану зібралися на полігоні в Нових Петрівцях, що на Київщині, і оголосили про старт підготовки до війни за територіальну цілісність України.

На плечі добровольчих батальйонів влітку, навесні 2014 року лягла критична місія — захистити країну від агресора, не пустивши його в глиб. Завдяки героїзму, здоров'ю і життю бійців ворог не зміг пройти далі Донбасу. За час, поки волонтери практично голіруч билися з важко озброєними силами сусідньої країни, армія змогла встати з колін і прийти на допомогу, повноцінно вступити в бій з загарбником.

Джерело: facebook.com

Оригінальні листівки з віршами до Дня українського добровольця

Щоб красиво привітати добровольця, однієї красивої картинки мало. Її обов'язково потрібно доповнити гарним віршем чи прозою. Текст можна написати на зображенні, або в супровідному листі.

Універсальний вірш для листівки.

День добровольця — ще зовсім юне свято,

Що створене, щоб привітати всіх героїв.

Ще вчора, гуляв ти, їв багато,

Сьогодні голодуєш, стріляєш з бронебоїв.

Ти захистив країну, коли вона здавалась,

Безстрашно виступив на бій з ордою.

І не дивлячись, що нечисть так старалась,

Вернувсь додому, хоч і в душі з журбою.

Привітання можна вибрати універсальне, але краще заточити його під конкретну людину, наприклад, сина, онука, чоловіка, друга. Дуже оригінально буде використовувати для листівки фото героя з його побратимами.

Вірш для подарункової листівки синові

Сину мій, в війну втупив ти не вагаючись,

Пройшов снаряди, крізь вогонь і холод.

Я вічно Богу кланяюсь, благаючи,

Щоб був живий, й тебе мучав голод.

Ти наш герой, і в добровольця День великий,

Здоров'я хочу побажати!

Щоб назавжди забув той жах безликий,

Щоб міг завжди всі плани завершати!

Вітаючи бійця, завжди намагайтеся згадувати його ім'я або позивний (що ще краще). Не забувайте про його бойових товаришів, краще говорити про них добре. Радуйте рятівників України смачною випічкою, унікальними стравами. Можете подарувати квиток в кіно або абонемент на масаж.

Привітання друга

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!

Джерело: censor.net.ua

Якщо не знаєте, що побажати добровольцеві, згадайте про його хобі і захоплення, побажайте, щоб був час і можливість займатися улюбленими справами. Головне побажання тому, хто воював — перемога!

Привітання чоловіка

Мій чоловік — герой, він кинувся нас захищати,

Не боячись ні ворога, ні холоднечі.

Заради батьківщини готовий був життя віддати,

Доводячи все зло до втечі.

Завдяки тобі і твоїм друзям-побратимам,

Ми мирне небо бачимо над головами.

Я хочу побажати щастя вам,

Свідомість повниться хай добрими думками,

Джерело: gifka.com

Перед тим, як вітати бійців-добровольців, варто дізнатися більше про саме свято.

Що відомо про День українського добровольця

У 2014 році весь світ жахнувся вчинку одного з гарантів Української територіальної цілісності (за Будапештським меморандумом), який в буквальному сенсі окупував частину земель, і почав гібридну війну, допомагаючи солдатами і бойовою міццю сепаратистам. При цьому, армія України довгі роки цілеспрямовано знищувалася, і станом на 2014 роки була нездатна на якісь бойові дії. Саме тому героям Самооборони Майдану довелося робити все самим.

Так, 14 березня 2014 року в Нових Петрівцях зібралося 570 добровольців, які і сформували резервний батальйон Національної гвардії. Тренування бійців тривали всього лише три тижні, після чого всі вирушили на схід України, захищати землі від агресії і подальшої окупації.

Поки сміливі сини України, практично голими руками боролися за суверенітет і територіальну цілісність, армія активно відроджувалася, відкривалися військкомати, в які стояли цілі черги волонтерів, купувалася збря і бронетехніка.

Так, подвиг українських добровольців дозволив стримати ворога й не пропустити вглиб материкової України, дав поштовх для відродження ЗСУ. Тепер, наша армія займає перші позиції за потужністю, здатна протистояти будь-якому ворогові і захищати кордони незалежної держави.

В честь Дня українського добровольця Національний банк України навіть випустив пам'ятні монети, номіналом 10 гривень. Реверс прикрашений рельєфною картою України. По колу видніється напис: «День українського добровольця». По центру розміщена легендарна фраза: «Хто якщо не ми».

На аверсі зображений великий Фенікс під двома мечами, як символ відродження через боротьбу. Над птахом намальований герб України, рік карбування і саме слово «Україна». Так, чудовим подарунком бійцеві-добровольцю буде саме пам'ятна монета 10 грн.

Джерело: cultura.city

Гарна проза для привітання у листівках з Днем українського добровольця

Душевна проза дозволяє більшості з нас коректно висловити всі почуття і емоції, які переповнюють серце. Прозу, також, як і вірш, можна розмістити на картинці, або просто надіслати у супровідному листі.

Привітання бойового товариша.

«Бойовий мій друже! Вітаю тебе з нашим святом — Днем українського добровольця. Ми з тобою пройшли пекло, побачили багато чого, про що раніше навіть думати боялися. Ці випробування зробили нас сильнішими, загартували дух і тіло. Тепер ми точно знаємо, хто ми і для чого жили весь цей час! Тепер ми не задаємося питанням про сенс життя, адже ми його придбали на полі бою. Будь щасливий брате, частіше посміхайся! Бажаю тобі забути всі страшні моменти, але завжди пам'ятати наших товаришів і наші подвиги».

Найважче вітати дітей матерям, коли приходить усвідомлення, скільки хлопців не повернулося додому, до рідних. Тут не просто важко підібрати слова, складніше заспокоїти душу і серце, що рвуться на шматочки.

Привітання сина в листівках із прозою.

«Сину мій! Я безумовно пишаюся тобою, ти не просто легенда — ти герой! Ти захистив нас усіх від ворога безсердечного, від бомбардувань і куль. Своїми життями і здоров'ям ви відгороджували нас від біди, яка лине з боку «сусіда». Хай душа твоя не знає горя, та серце не болить, живи щасливо, і з посмішкою «я герой» завжди тверди!»

Друзі також нерідко відчувають труднощі у привітанні добровольців, більшою мірою через те, що не пішли воювати разом, не прикривали спину тоді, коли це було потрібно. Відчуваючи сором, буває важко підбирати слова, дивитися бійцеві в очі. Але варто розуміти, що воїни дуже рідко повертаються з образою на тих, хто залишився. Адже вони твердо розуміють, звідки повернулися, і що не всім бути сміливцями.

«З тобою я не пішов брат, вибач, злякали мене біль і смерть. Потрібно мати сталеві підшипники в організмі, щоб добровільно піти у пекло. Мені не вистачає слів, щоб описати, як я пишаюся тобою, що навіть просто тебе знаю. Я дякую Богові, що ти зміг вижити. Нехай же він тебе і далі зберігає, посилає янголів тобі на допомогу».

Джерело: pechersk.kyivcity.gov.ua

В Україні з легкістю можна знайти потрібну людину через соціальні мережі. В якості подарунка бійцеві, можна знайти його побратимів, дізнавшись позивні, імена чи прізвища. А також можна зробити колаж з наявних фотографій з фронту.

Нагадаємо, День українського добровольця 14 березня: привітання для героїв у віршах.

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