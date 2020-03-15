Українська влада готується вжити більш жорстких заходів для стримування коронавіруса

Про це стало відомо з заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та інформації з засідання Ради національної безпеки і оборони. Як стало відомо, влада готується посилювати карантин, якщо кількість хворих коронавірусом українців буде зростати.

Денис Шмигаль закликав українців відмовитися від міжміських поїздок. Поки це не заборонено, але чиновник просить без крайньої необхідності не пересуватися між українськими містами.

Тим часом, на засіданні РНБО постановили, що будуть закривати пересування між областями, якщо в них буде підтверджено п'ять і більше випадків інфікування. Зазначається, що такі обмеження вводяться в Італії, охопленої вірусом. На даний момент, перша в черзі на закриття Чернівецька область, де зафіксовано два випадки коронавіруса.

Відзначимо, що кількість хворих у світі щодня зростає, хвороба швидко поширюється по Європі. Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Правда, на думку експертів, реальна кількість хворих в рази більше. Найбільші осередки хвороби розташовані в Китаї, Італії, Ірані та Південній Кореї. Тисячі хворих у США, Франції, Іспанії, Німеччини та Британії.

Україна на даний момент знаходиться в самому кінці списку країн, охоплених коронавірусом. В нашій країні тільки 3 підтверджених випадки коронавіруса, один з яких смертельний. Незважаючи на це, в Україні запроваджено жорсткі заходи щодо стримування хвороби. Навчальні заклади закриті на карантин до 3 квітня, масові заходи скасовано, частина пропускних пунктів закрита. Крім цього, з 17 березня Україна закриває кордони для іноземців.

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