Українцям пояснили, що важливо знати при працевлаштуванні на нову роботу

Про це пише сайт "Сьогодні".

Як відомо, пошук роботи в Україні – одна з найболючіших тем для її жителів.

Близько 50 відсотків опитаних, головною причиною зміни роботи, називають низьку зарплату.

За словами аналітиків, 44 відсотки респондентів змінюють роботу раз на 2-4 роки, а кожен п'ятий українець йде зі свого місця разів на рік або навіть частіше.

Серед різних причин звільнення можна відзначити, як бажання змінити сферу діяльності, так і потреба отримувати більш високу зарплатню.

Згідно з дослідженнями (45%) повідомили, що поміняють роботодавця, якщо відчують застій на поточному місці роботи. А ось переманити цікавою пропозицією від іншої компанії можна 39% опитаних.

«Ще третина опитаних (33%) готові змінити роботу, якщо їх діяльність не буде приносити задоволення. Майже стільки ж (32%) не будуть миритися з некомфортною атмосферою всередині колективу», - йдеться в публікації.

Але при всьому цьому, велике навантаження на роботі спонукає до звільнення лише 8% працюючих українців. А особисті проблеми впливають лише на 4% респондентів.

За словами експертів, незамінних людей немає, але іноді роботодавцю набагато вигідніше утримати того співробітника, який подумує про звільнення, ніж знайти і з нуля навчати нового.

Зокрема, 57% опитаних зазначили, що готові залишитися, якщо їм підвищать зарплату, 44% не звільняться за умови нових перспектив, а 35% готові залишитися, якщо їх підвищать.

"Ще 31% опитаних заявив, що вони можуть залишитися в компанії, якщо їх заробітна плата буде регулярно переглядатися, а 28% можуть утримати певні бенефіти, а саме - компенсація витрат на навчання, курси або тренінги", - сказано в публікації.

До всього іншого, варто відзначити, що до найбільш частих причин звільнень можна віднести те, що людина не виправдала надій.

"Це "дельта" між очікуваннями і реальністю. Завищені очікування можуть сформувати як самі працівники, переоцінивши свої можливості, обіцяючи роботодавцю швидкий результат там, де він неможливий. Так і сам роботодавець - не розуміючи всієї суті поставленого завдання", - пояснила експерт з пошуку роботи.

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