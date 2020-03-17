Український лікар Євген Комаровський розповів про життя коронавіруса в Instagram

Як сказав Комаровський, китайський вірус найдовше може жити на пластику або нержавіючої сталі. На таких матеріалах він може бути до трьох днів. А ось в повітрі живе вірус всього до трьох годин. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку педіатра.

"Нові дані щодо стійкості коронавіруса в навколишньому середовищі: в повітрі – до трьох годин життєздатність, на міді – чотири години, на картоні – 24 години, найбільш стабільний вірус на пластику та нержавіючої сталі, його можна виявити в термін від двох до трьох днів", – розповів Комаровський.

Педіатр також додав,. що заразитися коронавірусом можна за допомогою прямих контактів, тобто повітряно-крапельним і контактним шляхом.

"…виділення вірусу від хворого максимально в перші три дні від початку хвороби, але може починатися за дві доби до початку захворювання… Виділення вірусу від хворого зазвичай триває до 12 днів… Зафіксований на сьогодні випадок, коли людина виділяє вірус життєздатний протягом 37 днів…", – резюмував Комаровський.

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