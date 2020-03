View this post on Instagram

1. Как быть с мобильным телефоном? 2. Куда бежать, если чувствую, что заболел? 3. Передается ли коронавирус половым путем? 4. Горячая вода для профилактики. 5. «Синяя лампа», «звездочка» и оксолиновая мазь. 6. Курение и коронавирус. 7. Реальная опасность вируса? 8. Увозить ли ребёнка в деревню? 9. Почему нет заболевших в Африке? 10. Вегетарианство и коронавирус? 11. Можно ли быть переносчиком коронавируса? 12. Ослабленный иммунитет. 13. Целесообразность иммуноглобулина. 14. Ваше мнение насчет «рукотворности» Cov-2019? 15. Ингаляции и пульмикорт. 16. Можно ли детям во время карантина гулять на улице? 17. Плановая вакцинация. 18. Влияние прививки от гриппа. 19. Прививка от кори. 20. Может ли вирус распространяться через канализационные трубы? 21. Обращаться к врачу с симптомами ОРВИ (коронавируса) не обязательно? 22. Кормление грудью, если заболеешь коронавирусом. 23. Если кормить грудью нельзя, то когда можно? 24. Можно ли заразиться через фрукты? 25. Что такое «тесный контакт»? ⠀ #докторкомаровский #коронавирус #вирус #эпидемия #новости #болезнь #орви #здоровье #вопросы