Украинский врач Евгений Комаровский рассказал о времени жизни коронавируса в Инстаграм

Как сказал Комаровский, китайский вирус дольше всего может жить на пластике или на нержавеющей стали. На таких материалах он может быть до трех дней. А вот в воздухе живет вирус всего до трех часов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку педиатра.

"Новые данные по устойчивости коронавируса в окружающей среде: в воздухе – до трех часов жизнеспособность, на меди – четыре часа, на картоне – 24 часа, наиболее стабилен вирус на пластике и нержавеющей стали, его можно обнаружить в срок от двух до трех дней", – рассказал Комаровский.

Педиатр также добавил,. что заразиться коронавирусом можно при помощи прямых контактов, то есть воздушно-капельным и контактным путем.

"…выделение вируса от больного максимально в первые три дня от начала болезни, но может начинаться за двое суток до начала заболевания… Выделение вируса от больного обычно продолжается до 12 дней… Зафиксирован на сегодня случай, когда человек выделяет жизнеспособный вирус в течение 37 дней…", – заключил Комаровский.

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