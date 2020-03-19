Пацієнтам довелося скидатися на таксі медсестрам, які відмовляються приїжджати на роботу

Через оголошений з 12 березня по 3 квітня карантин, який включає заборону на міжміські пасажирські перевезення, багатьом стало неможливо добиратися з області на роботу. Подібна ситуація сталася з медсестрами однієї з київських лікарень. Як передає Politeka.net, про це повідомила волонер і співзасновник громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашивська у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

За інформацією активістки, медпрацівники обурені ситуацією з відсутністю транспорту і тому з понеділка, 23 березня, погрожують не вийти на роботу.

"Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній із столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка", - повідомила Карашивська.

Користувачі мережі активно коментують пост громадської діячки.

"Ваша пропозиція? Відкриємо метро? 😉 Одразу дам свою - організувати маршрутки виключно для мед працівників. Запускати лише по посвідченням. Інших, включаючи водіїв, які не дотримуються - жорстко штрафувати"

"Ми збираємо дані, хто в області готовий підвозити молодший і середній медперсонал в Київ і забирати додому. Багато людей виявили готовність. 3 района Київської області"

"Це очікувано. На жаль"

"От не зрозуміла мені ситуація !!! Чим займається директор медичного закладу??? Це він повинен був розробити план дій та чергувань, маршрути добирання мед працівників !!! А ще питання , в лікарні більше нема мед працівників? Що, лише з того відділення працівники можуть зробити діаліз ??? Чи по принципу, не наше відділення не наші питання ???"

"В інших країнах всі кинулися на боротьбу. Вони лишаються в лікарнях, не повертаються додому. А шантаж із звільненням це меркантильно. І не треба тут зараз мені відповідати всякі гадості."

Раніше ми повідомляли, столична влада планує відновити роботу метрополітену, щоправда, з обмеженнями, враховуючи карантин.

"Разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", – сказав секретар Київради Володимир Прокопів.

Мета – забезпечити можливість пересуватися і добиратися до роботи та додому працівникам стратегічно важливих підприємств, у тому числі медикам.

Нагадаємо, у трамваї влаштували скандал через карантин, на пасажирів нацькували на поліцію

Також Politeka повідомляла, роботу метро в Києві відновлять, але є важливі обмеження: що потрібно знати українцям