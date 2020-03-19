В Україну може нагрянути зима зі снігом і морозами

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Politeka. За її словами, українцям варто стежити за прогнозом погоди, так як в найближчі дні їх можуть чекати неприємні сюрпризи.

У п'ятницю, 20 березня, українці зможуть насолодитися теплом, але повітряні маси вже будуть холодними. Температура повітря по країні буде триматися в межах 9-14 градусів тепла. За словами синоптика, в п'ятницю на Заході та Півдні країни пройдуть дощі.

У Києві 20 березня опадів не передбачається. Температура повітря буде на рівні 10-11 градусів тепла.

Вона зазначила, що до 22-23 березня погода в Україні може різко зіпсуватися. Діденко нагадала, як в цей час у 2013 році були рекордні снігопади. За словами синоптика, до вихідних в Україну прийде істотне похолодання. Антициклон Юрген буде відтісняти тепло з території України. Можливий сніг, дощ і сильний вітер.

Холоднішати почне в суботу, 21 березня. Південні і східні регіони в суботу ще порадіють сонечку, але надалі їх, як і всю Україну, чекають опади у вигляді дощу і снігу. Крім цього, прогнозується посилення вітру до штормових значень.

Діденко попереджає, що вночі українців чекає мінусова температура. Холодна погода протримається в Україні близько тижня і лише до наступних вихідних повітря почне поступово прогріватися.

Відзначимо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань попереджав українців, що в середині березня в Україну ще прийде зима. Схоже, що його прогнози стануть реальністю і ми нарешті побачимо сніг. До речі, він же обіцяв, що травень в Україні буде дуже спекотним і посушливим.

Нагадаємо, що магнітні бурі не пощадять українців: названі дати удару.

Як повідомляла Politeka, погода не пошкодує українців і обрушить на країну температурні гойдалки: до чого готуватися.

Також Politeka писала, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".