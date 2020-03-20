На вихідних в Україну прийде кліматична зима
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Politeka. За її словами, 21-22 березня зима спробує взяти реванш, в Україну прийдуть холоди.
Згідно з прогнозом, на Україну насувається арктичне повітря, яке і принесе в країну похолодання. Температура повітря буде знижуватися аж до морозів.
У суботу, 21 березня, температура повітря протягом дня знизиться до 4-9 градусів. Найтепліше буде в південних регіонах. Там повітря прогріється до 9-14 градусів.
У неділю, 22 березня, в Україні сильно похолодає. Температура опуститься до 1-5 градусів вдень, а вночі очікуються морози.
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Крім цього, на території України пройдуть дощі з мокрим снігом, вітер посилиться.
У Києві на вихідних пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря опуститься до 3 градусів.
Є і хороші новини – зимова погода протримається в Україні недовго. Вже в четвер, 26 березня, очікується потепління.
Раніше ми писали, що народні синоптики обіцяють прихід кліматичного літа в Україну вже в травні. Останній місяць весни буде сухим і жарким, а ось літо буде дощовим. Згідно з прогнозами, в червні і серпні буде дощити. А ось у липні буде сприятлива погода для подорожей по Україні. Осінь, на переконання народних синоптиків, в цьому році почнеться вчасно. Вже з початку вересня похолодає.
Зазначимо, що осінь і зима 2019 року були напрочуд теплими. За всю зиму в Україні так і не випав серйозний сніг. Такі кліматичні зміни пов'язують з глобальним потеплінням. По всьому світу змінюється клімат. Не обійде це стороною і Україну.
Нагадаємо, що з'явився місячний посівний календар на квітень 2020: шпаргалка для фермера і садівника.
А ще Politeka писала, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".
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