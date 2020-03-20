Міський голова Івано-Франківська Руслан Марценків стурбований зростанням кількості громадян з підозрою на коронавірус

Чиновник упевнений, що слід посилити карантин, а саме ввести надзвичайний стан. Як передає Politeka.net, про це він заявив у своєму відеозверненні до президента Володимира Зеленського та уряду (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Марценків повідомив, що городяни нехтують правилами карантину, тому слід підключити Нацгвардію для охорони порядку.

"Сьогодні ще з підозрою в нашій обласній інфекційній лікарні перебуває 15 осіб... На жаль, все одно мешканці Франківська нехтують заходами карантину. Вчора дуже багато людей гуляло без потреби, дуже багато сприймають це як канікули, відпочиваючи ввечері в компаніях ще й зі спиртним, дуже багато було молодих людей і не тільки... Ми звертаємося до уряду і президента ввести в країні більш жорсткі карантинні заходи, зокрема, розглянути можливість ввести надзвичайний стан. Адже сьогодні потрібні, як ніколи, жорсткі заходи, в тому числі, із залученням правоохоронців, із залученням Нацгвардії", - каже мер Івано-Франківська у своєму зверненні.

Марценків нагадав, що 19 березня був підтверджений перший випадок загибелі від коронавіруса в Івано-Франківську. Жертвою стала 56-річна жінка.

Крім того, мер наголосив увагу, що в деяких аптеках і продуктових магазинах й досі наживаються на коронавірусі, встановлюючи завищені ціни, тому він попросив владу, а також Антимонопольний комітет відреагувати на ситуацію.

Оперативно про карантин (20.03.2020/9:00) Gepostet von Руслан Марцінків am Freitag, 20. März 2020

Раніше ми повідомляли, у відеозверненні від 20 березня Зеленський на власному прикладі показав українцям, що у цей непростий для країни період слід піклуватися про літніх громадян. Так, президент повідомив, що умовив свою матір не виходити на вулицю, закликавши до таких же дій всіх українців.

Зокрема, сьогодні в Києві відбувся скандал з пенсіонерами, які тотально порушують правила карантину і заполоняють громадський транспорт - "їдуть по справах".

Про ситуацію розповів столичний поліцейський Роман Мартинюк: «На два автобуси (з 20 пасажирів) – 7 пенсіонерів. 6/7 пенсіонерів, з якими я сьогодні поспілкувався, поспішають в банк робити проплату або дізнаватися суму комунальних... В годину пік поїхати в магазин вирішила ще одна пенсіонерка, бо, як вона каже: "потім будуть великі черги"».

Зазначимо, станом на 10 ранку 20 березня картина з COVID-19 в Україні виглядає наступним чином: зафіксовано 26 випадків хвороби:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 2 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)

м. Київ - 3 випадки

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