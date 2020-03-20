Співак Віктор Павлік розповів про складнощі повернення окупованого Криму



Свою думку він озвучив в інтерв'ю "Апострофу".



За його словами, Крим зараз знищений і зробити його таким як він був колись буде дуже складним завданням.

"Спочатку дуже хотілося, щоб Крим повернувся. Але чи потрібен він зараз?.. Я думаю, що в будь-якому разі Крим - хороша земля, там багато наших людей. Це велика біда. Але навіть якщо його зараз забрати, я не знаю, що потрібно робити, щоб його відновити, зробити таким, як він був колись в Україні. Зараз Крим знищений - що з ним робити?" - запитав Павлик.

Однак він впевнений, що все б виступили за повернення півострова.

"Але мені здається, що якби так просто зараз можна було його повернути, то всі були б за це.", - зазначив співак.

Раніше ми повідомляли, що Кримський міст в розпал коронавірусу виявився серйозним джерелом небезпеки як для РФ, так і для окупованого півострова.

Проблема в тому, що на даний момент перевірити всіх, хто в'їжджає по мосту в Крим з Краснодарського краю на коронавірус неможливо. Про це на нараді, присвяченій проблемі поширення COVID-19.

Крім того, на окупованому півострові існує серйозна проблема з нестачею води.

Весь сільськогосподарський степовий регіон півострова і його хімпромисловість опинилися на межі повного всихання.

Нагадаємо, число заражених коронавірусом в Києві зросла.

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