Новина про те, що Івано-Франківську померла заражена коронавірусом облетіла Україну моментально

Цей випадок став третім летальним результатом в нашій країні. Як з'ясувалося, померла була 56-річною співробітницею місцевого ТОВ "Імперово фудз" (Виробник яєць і сухих яєчних продуктів). А заразилася нещасна від свого чоловіка, який нещодавно повернувся із заробітків з Чехії, пише РБК.

Компанія, де працювала загибла, опублікувала офіційну заяву, з якої випливає, що українка займала посаду оператора машини пастеризації.

Останній раз мешканка Івано-Франківська була на роботі 12 березня. Ознак захворювання у співробітниці не було.

Відзначається, що жінка не контактувала з харчовою продукцією і мала обмежені контакти з іншими працівниками. З 12 березня керівництво підприємства прийняло рішення призупинити діяльність через поширення коронавірусу в Україні.

"Виробничі лінії поступово зупинялися, а працівники вирушали додому. Крім того, на підприємстві вже деякий час проводилися посилені заходи з дезінфекції з профілактичною метою", - наголошується в повідомленні.

13 березня у зараженої почали проявлятися симптоми хвороби. Українка звернулася до сімейного лікаря, який поставив діагноз респіраторного захворювання.

Жінка перебувала вдома, а 16 березня у неї з'явилася задишка, після чого її доставили в лікарню і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

За словами лікарів, нещасної почалася пневмонія. Стан хворої погіршувався і через добу після госпіталізації вона померла, тільки після цього прийшли результати тесту на COVID-19.

У компанії відзначили, що зараз ретельно перевіряються контакти померлої. Колеги, які з нею контактували, перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

На підприємстві заспокоїли, що Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA) поки не має ніяких даних про те, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. До того ж, потужності компанії повністю автоматизовані, а продукти проходять термічну обробку за стандартами безпеки і якості.

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