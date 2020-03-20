Новина про те, що Івано-Франківську померла заражена коронавірусом облетіла Україну моментально
Цей випадок став третім летальним результатом в нашій країні. Як з'ясувалося, померла була 56-річною співробітницею місцевого ТОВ "Імперово фудз" (Виробник яєць і сухих яєчних продуктів). А заразилася нещасна від свого чоловіка, який нещодавно повернувся із заробітків з Чехії, пише РБК.
Компанія, де працювала загибла, опублікувала офіційну заяву, з якої випливає, що українка займала посаду оператора машини пастеризації.
Останній раз мешканка Івано-Франківська була на роботі 12 березня. Ознак захворювання у співробітниці не було.
В Україні «лопнув» ще один банк, люди залишилися без грошей: що сталося
Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!"
Меладзе без сорому показав, як його брат запалює з Боярською, мережа кипить: «Вона п'яна?»
Глоба назвав знаки Зодіаку, яким не страшний коронавірус: кого хвороба обійде стороною
Відзначається, що жінка не контактувала з харчовою продукцією і мала обмежені контакти з іншими працівниками. З 12 березня керівництво підприємства прийняло рішення призупинити діяльність через поширення коронавірусу в Україні.
"Виробничі лінії поступово зупинялися, а працівники вирушали додому. Крім того, на підприємстві вже деякий час проводилися посилені заходи з дезінфекції з профілактичною метою", - наголошується в повідомленні.
13 березня у зараженої почали проявлятися симптоми хвороби. Українка звернулася до сімейного лікаря, який поставив діагноз респіраторного захворювання.
Жінка перебувала вдома, а 16 березня у неї з'явилася задишка, після чого її доставили в лікарню і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
За словами лікарів, нещасної почалася пневмонія. Стан хворої погіршувався і через добу після госпіталізації вона померла, тільки після цього прийшли результати тесту на COVID-19.
У компанії відзначили, що зараз ретельно перевіряються контакти померлої. Колеги, які з нею контактували, перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
На підприємстві заспокоїли, що Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA) поки не має ніяких даних про те, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. До того ж, потужності компанії повністю автоматизовані, а продукти проходять термічну обробку за стандартами безпеки і якості.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як зараз йдуть справи з коронавірусом: "Не тільки пограбують, але і...".
А ще Politeka писала, що з'явилася інформація про хворих у Дніпрі.
Також Politeka повідомляла, що біолог розкрила, коли закінчиться пандемія коронавіруса: є дві умови...