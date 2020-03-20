В мережі поставили на місце соратницю побіжного президента Януковича Ганну Герман з-за її висловлювання про українців

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з телеканалів вона заявила, що Україні нібито загрожує "загибель через вірус ненависті".

"Україна може загинути як держава через поширення коронавірусу. Нас чекають зміни, але якщо Україна переживе", – впевнена вона.

"Герман, а що це вам всім так по Україні стало боліти? Ви ж повинні знати

, при Янику не змогли продати України і при тих не дамо. Краще підкачайте силікон в ліву щоку, якщо вона менше правої. Це тепер ваша справа", "Як їм хочеться щоб нас не стало. А як же вони будуть жити без нас?", "А це у неї на обличчі прояви коронавірусу? Ось жінку скрутило ...", "Нещасна, ненависна особистість", "На Галі псування, таке буває.", "Іди до своїх попам і сповідуй свої гріхи, якщо тебе ще не навчило. Але і вони тобі не допоможуть.". - писали в мережі.