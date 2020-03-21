Столична влада відзвітувала про купівлю 39 нових карет швидкої допомоги, обладнаних апаратами штучної вентиляції легенів та дефібриляторами, однак змовчала про один момент

Про який саме, на своєму YouTube-каналі розповів лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, передає Politeka.

Він зазначив, що "швидкі", на яких так піарилися мер Віталій Кличко і Ко, були придбані за гроші платників податків.

«Я, було, подумав, що наша влада почала повертати гроші, законно чи незаконно зароблені, з офшорів або з-за кордону і купувати швидкі допомоги. А ні, виявилося, що це – за наші бюджетні гроші. От у мене питання: навіщо всім колгоспом київської влади фотографуватися, робити селфі і дякувати один одному за те, що ви за наші гроші купили швидкі допомоги нам? Ну, якщо хочете, напишіть на швидких, що «дякуємо київським платникам податків», – іронізує Томенко.

За його словами, якщо б Кличко або його заступники, які задекларували чи не мільйони готівки, за свої гроші купили швидкі або апарати ШВЛ, то брифінг був би виправданий.

Як показують українські реалії, пандемія коронавіруса – час, який для піару і заробітку будуть використовувати всі, кому не лінь, розповідаючи, як багато роблять для людей. Насправді, картина все одно сумна, зазначає автор відео.

«Я порівняв ситуацію з Києвом і Білоруссю, яка не є європейської країною в повному сенсі слова, адже ми критикуємо її за авторитаризм. Однак у Білорусі 120 пунктів, де можна безкоштовно провести тести на коронавірус. Там змобілізовані й готові до прийому 2000 апаратів ШВЛ. У нас на всю Україну – понад 60 таких апаратів. Ну а де можна безкоштовно пройти тест, такого місця я в принципі не знаю», – підкреслив політик.

Томенко порекомендував столичному керівництву перш, ніж піаритися на прес-конференціях або ухвалювати рішення, наприклад, про закриття метро або інші речі, спочатку все продумати і розписати. Наприклад, як доставляти на роботу медиків та як їх захистити на робочому місці, як повинні добиратися на роботу поліцейські, рятувальники, як забезпечити роботу базових структур, що відповідають за життєдіяльність Києва.

«Тому моя порада київським чиновникам: працювати вдень і вночі, а прес-конференції будете проводити, коли ми переможемо коронавірус», – резюмував він.

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