Лікар Євген Комаровський розповів, коли українці зможуть повернутися до нормального життя після пандемії коронавіруса

Як передає Politeka.net, коментар він дав на своєму YouTube-каналі. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, країна зможе перестати дотримуватися і почати жити по-людськи лише через 28 днів після не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

"Більшість епідеміологів сходяться в думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – заявив він.



При цьому лікар уточнив, що ситуація повинна стабілізуватися і навколо України.

Раніше кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України Надія Жолобак пояснила як діє коронавірус.

За її словами, в темпах поширення смертоносного COVID-19 немає нічого дивного. Міграція населення у світі дуже велика, ми за години перебираємося з материка на материк. І така мобільність має зворотний бік.

Також вона додала, що разом з масштабами поширення вірус змінюється.



Раніше ми повідомляли, що пандемія коронавіруса позначиться на економіці. Багато експертів сходяться на думці, що втрати від карантину будуть величезними, але якими саме, поки ніхто не знає.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення.