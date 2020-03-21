Чоловік заявив, що не збирається дотримуватися якихось обмежень через коронавірус, чим не на жарт розлютив співвітчизників

Зокрема, свою думку з приводу цієї людини, впевненої в тому. що коронавірус не страшний для молодих людей, висловив відомий політолог, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Pоliteka.

На своїй сторінці у Фейсбуці він не приховував обурення з приводу злочинної безпечності деяких громадян.

«Дивіться на цього мудака. Ось так виглядають убивці. Це продукт 29 років деформації нашого суспільства, в якому нормально вважати, що можна розносити вірус, що вбиває людей похилого віку (до речі, це помилка, що тільки людей похилого віку), а ти при цьому ні при чому», – пише він.

Виходячи з цього, автор вкотре переконується в тому, що причина всіх бід України – не криза і не політики. Її коріння значно глибше.

«Україна зараз входить в цей вир зруйнована і ослаблена, тому що у нас наскрізь гниле суспільство, де немає етичної відповідальності. Тому не дивно, що це суспільство вмирає. Його вбиває пох@їзм, вульгальный матеріалізм і безвідповідальність», – підкреслює Романенко.

Він висловив надію, що цього самовпевненого товариша таки знайдуть й оштрафують за всією суворістю закону, оскільки настав час прищеплювати подібним особам нормальну етику.

У коментарях більшість читачів погодилися з точкою зору автора.

«Показували в Одесі як у кафе сидять. Таких веселих дурників, як персонаж з відео, треба штрафувати», «ось му**ло, це ж воно тільки з Польщі приїхало? Хоча б для виду посоромився б говорити», «Наївна особина!», «Ось його відразу після прибуття в буцигарню примусово на пару місяців», «Це броунівський рух, саме тому і випирають з Польщі та ін. країн, тому що люди ці дикі, несамовиті егоїсти, навіщо на них витрачати гроші і зберігати їм зарплату в тій же Чехії або Польщі, якщо вони неадекватні жмури і чхати їм на загрози соціуму», «Це тупе ч*о не знає, що з ним буде завтра і що буде з його рідними», – обурюються користувачі.

Смотрите на этого мудака. Вот так выглядят убийцы. Это продукт 29 лет деформации нашего общества, в котором нормально считать, что можно разносить вирус, убивающий стариков (кстати, это заблуждение, что только стариков), а ты при этом не причем. Потому я все эти годы говорил и буду говорить, кризис в нашей стране это не поводу экономики, или политических институтов. Это поводу этики и социальных отношений. Украина сейчас входит в этот водоворот разрушенная и ослабленная, потому что у нас насквозь гнилое общество, где нет этической ответственности. Поэтому неудивительно, что это общество умирает. Его убивает пох@изм, вульгальный материализм и безответственность. Надеюсь малолетнего дебила найдут и оштрафуют по всей строгости новых законов. Пора прививать нормальную этику дебилам. Gepostet von Yuriy Romanenko am Samstag, 21. März 2020

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