Чоловік заявив, що не збирається дотримуватися якихось обмежень через коронавірус, чим не на жарт розлютив співвітчизників
Зокрема, свою думку з приводу цієї людини, впевненої в тому. що коронавірус не страшний для молодих людей, висловив відомий політолог, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Pоliteka.
На своїй сторінці у Фейсбуці він не приховував обурення з приводу злочинної безпечності деяких громадян.
«Дивіться на цього мудака. Ось так виглядають убивці. Це продукт 29 років деформації нашого суспільства, в якому нормально вважати, що можна розносити вірус, що вбиває людей похилого віку (до речі, це помилка, що тільки людей похилого віку), а ти при цьому ні при чому», – пише він.
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Виходячи з цього, автор вкотре переконується в тому, що причина всіх бід України – не криза і не політики. Її коріння значно глибше.
«Україна зараз входить в цей вир зруйнована і ослаблена, тому що у нас наскрізь гниле суспільство, де немає етичної відповідальності. Тому не дивно, що це суспільство вмирає. Його вбиває пох@їзм, вульгальный матеріалізм і безвідповідальність», – підкреслює Романенко.
Він висловив надію, що цього самовпевненого товариша таки знайдуть й оштрафують за всією суворістю закону, оскільки настав час прищеплювати подібним особам нормальну етику.
У коментарях більшість читачів погодилися з точкою зору автора.
«Показували в Одесі як у кафе сидять. Таких веселих дурників, як персонаж з відео, треба штрафувати», «ось му**ло, це ж воно тільки з Польщі приїхало? Хоча б для виду посоромився б говорити», «Наївна особина!», «Ось його відразу після прибуття в буцигарню примусово на пару місяців», «Це броунівський рух, саме тому і випирають з Польщі та ін. країн, тому що люди ці дикі, несамовиті егоїсти, навіщо на них витрачати гроші і зберігати їм зарплату в тій же Чехії або Польщі, якщо вони неадекватні жмури і чхати їм на загрози соціуму», «Це тупе ч*о не знає, що з ним буде завтра і що буде з його рідними», – обурюються користувачі.
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