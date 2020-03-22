Погода в Україні 22 березня змусить людей тремтіти від холоду, країну буквально атакують морози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"22 березня в Україні мокрий сніг, на півдні та сході з дощем. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно - східний, 9-14 м/с; на південно - сході південно - західний, 5-10 м/сек. Температура вночі близько 0 , в західних областях 1-5 морозу, вдень 1-6 тепла; у Південній і південно-східній частинах вночі 2-7 , вдень 5-10 тепла. У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 3-8 морозу", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, варто очікувати похолодання і мокрого снігу. Вдень стовпчик термометра покаже 2-4 тепла. А от вночі похолодає аж до 0 градусів.

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Зазначимо, що осінь і зима 2019 року були напрочуд теплими. За всю зиму в Україні так і не випав серйозний сніг. Такі кліматичні зміни пов'язують з глобальним потеплінням. По всьому світу змінюється клімат. Не обійде це стороною і Україну.

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