В Україну йде похолодання, погода знову зіпсується. Холод протримається до четверга

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net. Вона нагадала, що навесні 2013 року в Україні була холодна погода зі снігопадами.

У понеділок, 23 березня, погода України буде залежати від антициклону Юргена. Він йде до нас з півночі і принесе холод, дощі і місцями морози. За словами синоптика, сьогодні вночі очікується 1-6 градусів морозу, а завтра вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 0-5 градусів тепла. Діденко зазначає, що в південних регіонах буде тепліше.

«Важке холодне повітря антициклону вже до завтра витіснить сніг з нашої території й в понеділок в більшості областей навіть буде світити сонце», - розповіла вона.

Правда, в Карпатах у понеділок ще можливий сніг. А по Україні може спостерігатися ожеледиця на дорогах, тому тим, хто вже встиг змінити гуму, потрібно бути обережними. Крім цього, у всіх областях очікується східний, поривчастий вітер, який переходить у шквальний. Синоптик зазначила, що сильний холодний вітер істотно знижує за відчуттями температуру повітря. Вона порадила українцям, яким потрібно йти на роботу незважаючи на карантин, дістати зимовий одяг, щоб не захворіти в такий непростий період.

У Києві 23 березня буде сухо, але холодно і вітряно. Вночі температура повітря в столиці опуститься до 4 градусів морозу. Ожеледиця столиці теж загрожує.

Діденко повідомила і хороші новини. Холодна погода протримається в Україні недовго – всього три-чотири дні. Вже у другій половині тижня в країну прийде потепління до 12-14 градусів.

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