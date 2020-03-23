Погода в Україні 23 березня приємно здивує, від різкого похолодання та дощів залишиться тільки спогад, але не у всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі країни буде те 0 до +4 за Цельсієм. Дощів не буде – замість цього очікується хмарність. А от вночі різко похолодає – місцями до -6 морозу.

Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Вдень стовпчик термометра покаже 2-6 тепла. Вночі очікується від 0 до -5 морозу.

Трохи тепліше буде на півдні України. Вночі там очікується від 0 до +3 тепла. А ось вдень на вулиці буде від 3 до 6 за Цельсієм.

На сході країни також буде хмарно і без опадів. Вдень очікується близько 2-6 тепла, а ось вночі від +1 до -3 градусів.

Дощі з мокрим снігом сьогодні очікуються на західній Україні. Зокрема, в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях. Там стовпчик термометра покаже 0-4 тепла. Вночі похолодає до -4-6 морозу. На решті частині регіону буде 2-4 тепла. Вночі похолодає до -3-6 морозу.

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