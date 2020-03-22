Українець, которий одужав від коронавіруса розповів, як проходило його лікування

Про це пише РБК-Украина .

За словами Олександра з Чернівців, він був першим піддослідним в українській лікарні.

"Лікування йде симптоматично. Лікують від симптомів, які проявляються на даний момент", - каже чоловік.

Крім того, він зізнався, що вже 3 березня у нього почалася пневмонія, але його розмістили в дуже холодному боксі.

"Якщо 29 лютого, коли мене госпіталізували, у мене була температура і першіння в горлі, то, коли у мене вже був результат мого тесту - 3 березні - у мене вже тоді була пневмонія. І мій стан погіршився", - розповів Олександр.

Житель Чернівців згадує, що йому доводилося постійно спати в куртці через сильноий холод і він дуже переживав.

«Я казав лікарям:" Давайте щось робити! "Мені відповіли:" Попросіть, щоб хтось приніс вам обігрівач". А я дивлюся - в одному боксі тільки дві розетки, куди можна включити цей обігрівач, і вони поплавилися... Видно, що туди вже вмикали обігрівачі і ті розетки поплавилися не просто так. На наступний день викликали електрика. Він щось покрутив і сказав, що все безпечно. За власні кошти мені батько купив не найпотужніший, на 800 Ватт, обігрівач", - згадує він.

Однак пізніше, за словами Олександра, умови його перебування в лікарні покращилися.

"Треба було кричати, треба було говорити, треба було постійно пресувати - і ці питання поступово вирішувалися. Люди з розумінням підходили, за що я дуже вдячний. Але насправді з самого початку там нічого не було готово для прийому", - поділився він.

У результаті хворий провів 20 днів у лікарні, з яких 2 тижні в стані хвороби, а потім просто чекав виписку.

У цілому для його родини лікування від коронавірусу було на 70% платним.

"70% усіх медикаментів ми купували за свій рахунок. Ситуація покращилася приблизно через тиждень мого перебування. Поступово забезпечувала ліками клініка. До кінця ми просто купували якісь дрібниці ... Знаєте, я безмежно вдячний лікарям і всьому медперсоналу. За їх працю і турботу. За те, що вони робили кожен день. Ми вже з ними здружилися. І коли мене виписували, я бачив сльози радості на їхніх очах. Тому що, незважаючи на все, вони гідно виконували свою роботу. Я вдячний, що вони поставили мене на ноги", - підсумував Олександр

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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