Журналістам вперше показали, що діється в італійській медустанові, де медики цілодобово рятують заражених COVID-19

Кадри були зроблені в лікарні міста Бергамо кореспондентами британського видання Sky news, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

У ролику видно палату з пацієнтами, які важко переносять хворобу і їх легеням потрібна спеціальна апаратура. Також видно, що місць явно не вистачає - деяких хворих розмістили в коридорах.

В інтерв'ю медики зізналися, що для них це випробування. Вони не очікували, що їх допомогою буде потребувати така велика кількість людей одночасно.

"Я ніколи не відчував такого стресу. Я лікар інтенсивного відділення, тому звик до складних ситуацій. Але коли люди вмирають без лікування і ти не можеш допомогти - це складно. Нас 100 анестезіологів. Ми робимо все можливе. Але цього недостатньо", - розповів лікар Лоренсо Граціолі.

Кадри з лікарні активно обговорюють в Твіттері:

«Вони ведуть війну тут. І вони програють».

«Їх повідомлення для нас просто: будьте готові».

"В цій частині Італії є найкращі лікарі в ЄС, і багато хто з них краще, ніж у США. Благослови їх, це трагічний вірус"

"Це жахливо і так сумно. Бог виразно показує нам всім. Ми збилися з шляху. Все, що в мене залишилося, це молитва"

"важко уявити, як ці люди страждають"

"Моє серце розривається, спостерігаючи за цим ..."

"They are fighting a war here. And they are losing."@SkyNews chief correspondent @ramsaysky goes inside a hospital in Italy that is overwhelmed by coronavirus.



"Their message to us is simple: Get ready." pic.twitter.com/hiPryoOySg — NBC News Health (@NBCNewsHealth) March 22, 2020

Зазначимо, станом на 22.30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Нагадаємо, що у Моз розповіли, що чекає українців після 3 квітня: "Не секрет, що...".