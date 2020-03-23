Журналістам вперше показали, що діється в італійській медустанові, де медики цілодобово рятують заражених COVID-19
Кадри були зроблені в лікарні міста Бергамо кореспондентами британського видання Sky news, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).
У ролику видно палату з пацієнтами, які важко переносять хворобу і їх легеням потрібна спеціальна апаратура. Також видно, що місць явно не вистачає - деяких хворих розмістили в коридорах.
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В інтерв'ю медики зізналися, що для них це випробування. Вони не очікували, що їх допомогою буде потребувати така велика кількість людей одночасно.
"Я ніколи не відчував такого стресу. Я лікар інтенсивного відділення, тому звик до складних ситуацій. Але коли люди вмирають без лікування і ти не можеш допомогти - це складно. Нас 100 анестезіологів. Ми робимо все можливе. Але цього недостатньо", - розповів лікар Лоренсо Граціолі.
Кадри з лікарні активно обговорюють в Твіттері:
«Вони ведуть війну тут. І вони програють».
«Їх повідомлення для нас просто: будьте готові».
"В цій частині Італії є найкращі лікарі в ЄС, і багато хто з них краще, ніж у США. Благослови їх, це трагічний вірус"
"Це жахливо і так сумно. Бог виразно показує нам всім. Ми збилися з шляху. Все, що в мене залишилося, це молитва"
"важко уявити, як ці люди страждають"
"Моє серце розривається, спостерігаючи за цим ..."
Зазначимо, станом на 22.30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
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