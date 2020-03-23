Фахівці зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Черкаській області

Цю інформацію у своєму Facebook вже підтвердив глава Черкаської ОДА Роман Боднар, передає Politeka.net.

За його словами, інфікований пацієнт в даний момент перебуває під наглядом медиків.

"Пацієнт в задовільному стані. Він знаходиться під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", – йдеться у повідомленні.

Боднар також додав, що сім'я зараженого жителя Черкаської області також перебуває під наглядом медиків.

"В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють у режимі 24/7. Наголошуємо, дотримуйтесь карантину, прості правила гігієни і зберігайте спокій", – заспокоїв він жителів регіону.

Раніше ми розповідали про те, що в Києві паралізовано рух транспорту через нові суворі обмеження на тлі епідемії коронавіруса.

Через жорсткість норм карантину в громадський транспорт у Києві тепер пускають лише за спеціальними перепустками.

На вході в маршрутки стоять поліцейські, які перевіряють спецперепустки і наявність масок. За умови, якщо пропуску ні, українці можуть пред'явити документ, який підтвердить, що він дійсно там працює.

"Але поліція каже, що до обіду пропуски повинні бути у всіх працівників. Без перепустки та посвідчення потрапити в транспорт неможливо", - говорилося в повідомленні.

Варто також зазначити, що на тлі збільшення кількості заражених коронавірусом в Україні можуть продовжити і посилити існуючий карантин.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".

Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".