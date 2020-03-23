Російські окупанти, які вкрали в України Крим шість років тому, принесли не обіцяний рай місцевим жителям, а політику розрухи і дерибану

Чергове тому підтвердження – доля дитячого табору «Юність» на березі Чорного моря в Сімеїзі. Як окупанти вчинили з ним, розповіла і показала у Twitter блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25%.

«У Сімеїзі сьогодні рівень пристрастей зашкалює. Причиною тому є Розпорядження ради Міністрів РК про ліквідацію санаторію «Юність» і якісь темні справи під цей загальний шумок віддербанити частину природоохоронної території гори Кішка і Лебедине крило, що прилягають до санаторію », – підписала автор кілька фото з місця подій.

Табір «Юність» був ліквідований окупантами на початку березня цього року. Двома роками раніше, у травні 2018-го, територію санаторію зі старовинними особняками викупила Тетяна Навка – дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Правда, остання все традиційно заперечувала.

Трохи раніше блогер показала, що сталося з колись популярним серед туристів Лазурним в Алушті. Вона оприлюднила кілька знімків, підписавши їх «Абхазія де-то поряд».

Алушта

Лазурное

Абхазия где то рядом pic.twitter.com/UNV0r5arU3 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 20, 2020

Як ми розповідали, Кримський міст, на якому так піарився Володимир Путін, в розпал коронавіруса виявився серйозним джерелом небезпеки як для РФ, так і для окупованого півострова.

Проблема в тому, що на даний момент перевірити всіх, хто в'їжджає по мосту в Крим з Краснодарського краю, на коронавірус неможливо. Про це на нараді, присвяченій проблемі поширення COVID-19, заявив «глава» анексованого півострова Сергій Аксьонов.

Він назвав міст «ахіллесовою п'ятою Росії», пояснивши, що він є слабким місцем в комплексі заходів, що вживаються для недопущення розповсюдження коронавіруса.

Нагадаємо, Росія "атакувала" сили НАТО в Чорному морі.

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