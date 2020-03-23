Российские оккупанты, укравшие у Украины Крым шесть лет назад, принесли не обещанный рай местным жителям, а политику разрухи и дерибана
Очередное тому подтверждение – судьба детского лагеря «Юность» на берегу Черного моря в Симеиза. Как оккупанты поступили с ним, рассказала и показала в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.
«В Симеизе сегодня уровень страстей зашкаливает. Причиной тому является Распоряжение СовМина РК о ликвидации санатория «Юность» и какие-то тёмные делишки под этот общий шумок отдербанить часть примыкающей к санаторию природоохранной территории горы Кошка и Лебединое крыло», – подписала автор несколько фото с места событий.
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Лагерь «Юность» был ликвидирован оккупантами в начале марта этого года. Двумя годами ранее, в мае 2018-го, территорию санатория со старинными особняками выкупила Татьяна Навка – жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Правда, последняя все традиционно отрицала.
Чуть раньше блогер показала, что случилось с некогда популярным среди туристов Лазурным в Алуште. Она обнародовала несколько снимков, подписав их «Абхазия где-то рядом».
Как мы рассказывали, Крымский мост, на котором так пиарился Владимир Путин, в разгар коронавируса оказался серьезным источником опасности как для РФ, так и для оккупированного полуострова.
Проблема в том, что на данный момент проверить всех въезжающих по мосту в Крым из Краснодарского края на коронавирус невозможно. Об этом на совещании, посвященном проблеме распространения COVID-19, заявил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
Он назвал мост «ахиллесовой пятой России», объяснив, что он является слабым местом в комплексе мер, принимаемых для недопущения распространения коронавируса.
Напомним, Россия "атаковала" силы НАТО в Черном море.
Как сообщала Politeka, оккупанты "выгоняют" жителей Крыма с полуострова, тревожные данные.
Также Politeka писала, что певица Апина предложила властям пересмотреть вопрос Крыма.