Розповідь про пасажира, якого нібито побили за кашель в автобусі на тлі пандемії коронавірусу, виявився фейком

Про це повідомляється на офіційній сторінці Служби безпеки України (СБУ) у Фейсбук. У прес-службі відомстві розповіли про те, що в соцмережах активно «розганяється» відео про те, що в міському транспорті (спочатку мова йшла про Вінницю, а потім про Львів) сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусу.

Однак, кіберфахівці встановили, що конфлікт, який потрапив на відео, стався набагато раніше і ніяк не пов'язаний з коронавірусом. З'ясувалося, що першоджерелами розміщення цього відео стали «боти», зокрема, й проросійського спрямування. А саме відео активно поширювалося на сепаратистських і проросійських ресурсах. За словами експертів СБУ, така активність у соцмережах може вказувати на залучення «ботоферм», які можуть намагатися таким чином дестабілізувати ситуацію.

«Тому ще раз закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації і користуватися офіційними джерелами. Пам'ятайте: такі публікації спрямовані тільки на розхитування ситуації в нашій державі», - закликали в СБУ.

Наголошується, що зараз співробітники СБУ проводять заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

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