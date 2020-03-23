В Україні, як і в багатьох державах світу, відзначається гострий дефіцит захисних медичних масок. У зв'язку з цим, багато хто з нас впадає в паніку, не знаючи, що робити. Вихід є — пошити маску самостійно, використовуючи інструкції від фахівців.

В кінці грудня 2019 року в Ухані виявили перші випадки пневмонії невідомого походження. З величезними темпами вірус розлетівся по всій планеті, забираючи життя сотень тисяч людей. Його назвали COVID-2019 (SARS-CoV-2), якщо по-народному — «Коронавірус». Під кінець березня вірус вже проник на територію 167 держав і вразив понад 350 тисяч людей, з яких понад 15 тисяч загинуло.

Щоб уникнути поширення смертельного вірусу, кожен з нас повинен надягати маску. Але сьогодні їх практично неможливо купити. При цьому, на ті екземпляри, що можна поки-ще знайти, стоять космічні ціни. У зв'язку з цим, багато хто з нас почав активно виготовляти захисні маски в домашніх умовах. Як це правильно зробити, читайте далі.

Джерело: kiev-company.in.ua

Як створити медичну маску своїми руками

Більшою мірою, захисні маски призначаються для хворих, щоб вони не поширювали вірус. Але чим страшний COVID-2019 — людина стає переносником ще до того, як у неї прокинулися перші симптоми. Більш того, багато хто переносить коронавірус взагалі безсимптомно, просто поширюючи його на своїх друзів, близьких і простих перехожих. Тому рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та МОЗ України свідчать, що крім ретельного миття рук з милом, дотримання дистанції, протирання гаджетів, уникнення скупчення людей обов'язково потрібно носити медмаску.

1. Створення простої маски швидко і дешево. Ще з дитинства нас вчили, як зшити просту ватно-марлеву пов'язку. Для цього нам знадобиться марля (можна простий бинт), з якої робимо певну кількість шарів (побільше, але, щоб можна було вільно дихати). Між шарами можемо помістити вату. Обов'язково потрібно зшити все, щоб вона не розвалилася. По боках прикріплюємо мотузочки з марлі, мотузки або гумки (якщо є в наявності). Рекомендовано все пропрасувати. Така пов'язка, як і інші подібні екземпляри, прослужить від 1 до 3 годин, після обов'язково викидається. Знімати треба акуратно, не торкаясь зовнішньої сторони.

Важливо: марлева пов'язка — одноразова, особливо, якщо всередині розташована ватка. Не варто прати та прасувати.

Джерело: dumskaya.net

2. Паперові маски, чи варто користуватися? Деякі джерела рекомендують створювати медмаски з паперових одноразових хусточок або рушників. Але варто розуміти, що папір гірше пропускає повітря, ніж тканина, швидше мокне і приходить в непридатність. Волога маска — ідеальна місцевість для розмноження патогенних мікроорганізмів, в тому числі вірусів. Тому, чи варто використовувати маски з паперу, вирішувати вам.

3. Маска зі знімним фільтром. Фільтр можна замовити в інтернеті, Нова Пошта все ще працює. Основу для цієї маски можна створити з тканини, складеної в безліч шарів (головне, щоб максимально добре тканина прилягала до обличчя, закриваючи всілякі щілини). Фільтр монтується посеред шарів, а також зовні (можна з обох сторін, як внутрішньої, так і зовнішньої). Можна зробити і багаторазові респіратори.

Такі тканинні маски хороші тим, що їх можна використовувати багато разів, міняючи фільтр, періодично перучи і пропрасовуючи основу. Так, можна створити не просто чорну або білу маску для обличчя, але навіть і з малюнком.

Покрокова інструкція:

креслимо шаблон і вирізаємо його;

підбираємо тканину і вирізаємо два нижніх шари (на роль фільтруючого шару можемо взяти флізелін, білий на малюнках, також підійде марля);

до двох верхніх шарів додаємо припуск на шви 2 см., вирізаємо;

повинен вийти ось такий набір;

складаємо нижні деталі з флізеліном, і прошиваємо обидві частини по округлій стороні;

вивертаємо заготівлю швом назовні, краї шва розгортаємо по сторонам;

прошиваємо заготовку по шву з зовнішньої сторони;

повторюємо процедуру з верхніми деталями;

складаємо верх і низ, поєднуючи центр (обличчя до обличчя) і прошиваємо по колу (залишаючи боки не прошитими);

вивертаємо заготівку, прасуємо шви, і прошиваємо шов на 0,1 (по самому краю);

потім оформляємо куліску (не прошиті боки), загортаємо і прошиваємо;

протягуємо в куліски гумки або шнурочки.

монтуємо змінний фільтр, як на фото (найкраще кріпити на двосторонній скотч), фільтр можемо купити, або зробити з флізеліну, монтувати можна з двох сторін.

Звичайна медична маска проти коронавіруса може і не захистити, адже навіть респіратори рівня ffp2 і ffp3 захищають лише на 90-95%. При дефіциті звичайних масок активно використовується пітта-маска (може бути біла, чорна, з малюнками), 3м маски-респіратори (активно продаються в мережі Інтернет).

Існують і інші види масок, які хоч і не стандарт, але відмінно виконують свої функції. Так, можна відвідати будівельний інтернет-магазин і замовити маску з фільтрами. Вона буде значно краще очищати повітря, ніж звичайна тришарова або чотиришарова захисна медмаска. Також варто зазначити, що повно-лицева маска допоможе краще захиститися, особливо якщо ви доглядаєте за хворим.

ВООЗ та інші офіційні організації не рекомендують застосовувати тканинні (бавовняні або марлеві маски), а також прати і прасувати одноразові екземпляри. При цьому, засобів для адекватного самозахисту не надано.

Будьте уважні, адже будь-яку, навіть найсучаснішу маску ще потрібно вміти використовувати.

Джерело: news.tut.by

Як правильно носити медичну маску

Правила носіння медичних масок згідно з рекомендаціями ВООЗ:

маска повинна одягатися акуратно, щоб закривала рот і ніс, звівши до мінімуму будь-які зазори між тканиною і тілом;

заборонено торкатися маски в період експлуатації (маска також допоможе уникнути мимовільного торкання брудними руками обличчя);

знімається маска тільки за гумки ззаду, торкатися передньої сторони маски не можна;

після зняття маски варто ретельно вимити руки з милом і обробити їх антисептиком, після зайнятися очищенням лиця;

коли маска починає сиріти, треба змінювати її на суху і чисту (хоча б раз в 2 години);

намагайтеся не використовувати одноразові маски другий раз, навіть після обробки;

викидайте маски в спеціальні контейнери для відходів.

Медичний персонал наполегливо рекомендує самоізоляцію, адже це найкраща вакцина від неконтрольованого розповсюдження небезпечної хвороби. Тільки сидячи вдома можна на 100% захиститися від вірусу. Читайте, як зробити своє життя краще, чим себе зайняти під час карантину і т.д.

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