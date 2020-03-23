Це вже не в які рамки не лізе!

В мережі показали нові ціни на гречку в одному з українських супермаркетів



Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував юрист і блогер Михайло Шнайдер.



"Ось такі справи, Хлопці. А всього лише пару днів назад, вона коштувала... 25 ГРИВЕНЬ.", - він підписав свій пост.

На кадрах видно, що за один кілограм гречаної крупи "просять" трохи більш як 33 гривні.

Такі "оновлені ціни" шокували українців.



"Які 25? 18 гривень.", "Перестаньте купувати піддонами ціна відразу впаде!" "НЕМАЄ СЛІВ! Людина людині не друг, а ВОРОГ!", "Так всі ціни полізли вгору. А казали що подорожчання не буде. І так все в безоплатних відпустках сидять, а нам ще й цінами гайки закручують. У всіх нормальних країнах зниження цін, а у нас як завжди цирк.", "Кому вірус, а кому прибуток", "То дрібна по 25 була, а це велика", - обурювалися користувачі мережі.











Варто відзначити, що в Українському клубу аграрного бізнесу попередили, що першими на коливання курсу відреагують цитрусові і банани, а також інші імпортні продукти (наприклад, 96% всієї замороженої риби на українському ринку, 83% замінників тютюну, 79% тютюнової сировини, 80% спирту етилового, 39% вина і 27% шоколаду - імпортного походження).

Продавці не можуть не скористатися панікою, тому, як повідомляють користувачі соцмережі, помітили, що на українських прилавках подорожчали, наприклад, лимони (з 25 до 76 грн.), гречка (з 34 до 50 грн.), свіжі огірки (з 60 до 93 грн.) за кіло.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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