Лікарі Італії опублікували список хвороб, які посилюють перебіг коронавіруса

Про це повідомляє dialog.ua.

Згідно з інформацією, в особливій зоні ризику знаходяться люди з проблемами серцево-судинної системи. В цьому разі ризик смерті при коронавирусе зростає на 10,5%. Крім того, серйозним чинником ризику є діабет, гіпертонія та онкологія.

"В зоні ризику знаходяться люди, які страждають від діабету (загроза летального результату вище на 7,3%), з хронічними респіраторними захворюваннями (на 6,5%), з високим тиском – гіпертонією (на 6%), з онкологією (на 5,6%)", - йдеться у публікації.

Раніше китайський вірусолог заявив, що процес боротьби з коронавірусів в Україні може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавіруса повинні бути надзвичайно радикальними.

Також ми повідомляли, що не так давно в Гонконзі взяли у німецької вівчарки тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Це вже другий зафіксований випадок захворювання домашнього вихованця коронавірусом COVID-19.

Але медики заспокоїли і заявили, що собаки не є переносниками коронавіруса штаму SARS-CoV-2. Фахівці припустили, що тварина могла заразитися від свого господаря. Людей з підозрою на COVID-19 госпіталізували, а вівчарку помістили в ветклініку.



Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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