Українці, що застрягли в Домініканській республіці, записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського

Відео було опубліковано виданням «Цензор.НЕТ». Двоє українців, одягнені у вишиванки, звернулися до президента з вимогою відправити за ними президентський літак.

Хлопець, який записував звернення, зазначив, що евакуації в Домінікані на даний момент чекають 129 українців. Він у досить жорсткій формі звернувся до Зеленського.

«У нас є одна геніальна ідея - якщо ви не можете знайти рейс або чартерний літак, який зможе нас забрати, відправте за нами свій президентський борт. На початку свого терміну ви обіцяли, що все держмайно стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку», - заявив він.

Він також обурився тим, що з Відня громадян України евакуювали, а їх забирати не поспішають.

Відзначимо, що в мережі досить жорстко відреагували на звернення українців. В коментарях почалася справжня травля відпочиваючих.

«Явно оборзєвші громадяни. Хай пливуть на Гаїті - там дешевше»,

«Сидіть сволота там ми вас туди не посилали»,

«Дивні люди. Хто їх гнав у період пандемії аж у Домініканську республіку, самі їхали, самі розраховували, як будуть туди і назад добиратися, от нехай і добираються, а не нахабно їм подавай президентський літак за бюджетні кошти»,

«Справжні українці, справжні робітники, службовці, бюджетники і пенсіонери за хлібом в Домінікану на таксі-літаках-чартерах не літають»,

«А хто їх примушував під час пандемії летіти чорт знає куди? А тепер треба гроші з убогого бюджету на них витрачати?!»,

«Коли вони туди полетіли, можливо, рік тому ...- або максимум 10 днів - коли вже знали, що весь світ "палає" - так що нехай знімають "щироукраїнські сорочки" – надягають щось місцеве і шукають там роботу»,"А так це ви Бубочку вибрали? Ні. Сидить там і не рипайтесь" - пишуть користувачі мережі.

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