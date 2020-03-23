Коронавірус може передаватися і без контакту із зараженим, що наочно показали у новому відео, опублікованому в мережі

Небезпечний вірус COVID-19 в останні місяці став головною загрозою для мешканців майже всіх країн світу. На сьогоднішній день їм заразилися вже більше 300 тисяч осіб, а жертвами хвороби стали понад 14 тисяч. У мережі продемонстрували, що вірус може поширюватися далеко не тільки від людини до людини (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Роликом поділився у Фейсбук прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Відео наочно демонструє, як через всього лише одну людину, яка просто чхнула в порожньому ліфті, можуть заразитися сотні і тисячі інших людей, які з нею навіть не контактували.

Як відомо, COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом при безпосередньому контакті між людьми. Однак, інфекція також має властивість зберігатися на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів, що значно підвищує шанси на зараження.

У той же час важливо пам'ятати, що «вбити» вірус на поверхнях можна за допомогою дезінфікуючих засобів або при нагріванні понад 56 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин.

Відео наочно показує, що дотримання простих правил допоможе уникнути масштабного поширення вірусу.

Раніше ми писали про те, що один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь розповів, коли коронавірус COVID-19 покине Європу.

За словами вірусолога, цей процес може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.

"Якщо б у всьому світі можна було припинити рух на 4 тижні, то пандемію можна було б зупинити. Але мені важко навіть уявити, що таке можливо", - уклав він.

Minute precautions can make monumental impacts and save many lives. Minute precautions can make monumental impacts and save many lives. Gepostet von Narendra Modi am Samstag, 21. März 2020

Нагадаємо, у Китаї розповіли, коли коронавірус "відпустить" Україну: "Так буде продовжуватися...".

Як повідомляла Politeka, поїзд із зараженими прибув до Києва, нікого не випускають, кадри від очевидців.

Також Politeka писала, що карантин в Україні максимально посилюють з 24 березня: повний список заборон і нових обмежень.