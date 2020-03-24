Українські багатії купують собі апарати ШВЛ для особистого користування і наймають лікарів на час пандемии

В одному з телеграм-каналів з'явилася інформація, що українська "еліта" почала масово скуповувати апарати штучної вентиляції легенів для особистого користування. Деякі навіть обладнають собі вдома палати. Ніхто не бажає йти в державну "злиденну" лікарню. Про це пише Politeka.

Для цього шукають студентів-медиків, яких навчають і беруть на зарплату. Завдання таких людей жити на території будинку під час всієї епідемії, не мати контактів, і не виходити нікуди. Зарплати у них хороші.

Медиків шукають через знайомих і за рекомендаціями викладачів.

Раніше ми повідомляли, що під час коронавіруса чиновники і бізнесмени виявилися в такому ж положенні, що і звичайні українці.

Київський бізнесмен Олексій Давиденко повідомив в соціальних мережах, що українські багатії приречені через коронавіруса. Адже вони безсилі перед пандемією, так як спеціальних відділень для ВІП-коронавирусных в Україні немає.

"Настав час, коли всі ті, хто будував і одночасно обкрадав цю прекрасну країну останні 25 років, раптом усвідомили, що все йде не за планом. До Відня на консультацію до лікаря не полетиш. В реанімацію в Мюнхені чартер не пустять. А в приватних українських лікарнях інфекційних відділень для ВІП короновирусных немає", - зауважив бізнесмен.

Він також додав, що чиновники будуть жити в тих реаліях, у яких живуть й інші громадяни України.

"Збулася мрія мільйонів українців. Рятувати від вірусу Віпів будуть в обшарпаних палатах, смердючих туалетах, без протоколів лікування, без достатньої кількості обладнання, без ресторанного харчування та змінного постільної білизни. Рятувати їм життя будуть люди, у яких місячна зарплата як один похід на обід в ресторан", - написав Давиденко.

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