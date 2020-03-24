Українці залишилися з бідою сам на сам

Доктор Комаровський попередив українців про швидкий стрибок числа захворювань на коронавірус в країні

В інтерв'ю «Гордону» відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що вже наступного тижня небезпечний вірус почне масово поширюватися країною. За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

«Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати…», - пояснив Комаровський.

Він упевнений, що переміщення людей з однієї країни в іншу під час пандемії є серйозною помилкою, яку допустила в тому числі і Україна. У той же час, лікар зазначив, що за відповідні рішення відповідально і світове співтовариство на чолі з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Комаровський наголосив, що в такій ситуації українці можуть розраховувати тільки на себе, тому що чекати допомоги від ВООЗ та Євросоюзу не варто.

Крім того, лікар прокоментував скандальну евакуацію українців з Китаю в Нові Санжари. На його думку, цей інцидент був нічим іншим, як невдалою піар-акцією.

«Хотіли показати, що ми своїх не кидаємо ми їх звідусіль привозимо, ми про них піклуємося, але з цим виникла проблема, оскільки ідеологічно люди не були підготовлені і виникло таке», - заявив лікар.

Раніше ми писали про те, що Комаровський потрапив у скандал через появу на російському каналі. Так, російський опозиційний телеканал «Дощ» анонсував появу Комаровського у своїй програмі 24 березня. Ця новина викликала ажіотаж у мережі, так як багатьох насторожила поява Комаровського на російському телебаченні.

«Друзі, в цей раз ефір «Ще не вечір» відбудеться у вівторок, о 21:00. У нас в гостях Євген Комаровський. Ми чекаємо на ваші запитання — залишайте їх у коментарях до цього запису і надсилайте в чат в прямому ефірі!», - йдеться в публікації «Дощу».

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, чи можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.