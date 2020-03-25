В Україні число хворих коронавірусом впевнено наближається до сотні

За останніми даними, коронавірус офіційно виявлено у 97 жителів України, повідомляє Politeka. При цьому число хворих продовжує збільшуватися з кожним днем. Два нових випадки були зафіксовані у жителів Тернопільської області. Також з симптомами вірусу госпіталізували 21-річну дівчину в Броварах.

Крім того, з'явилися повідомлення про перших захворівших працівників медичних установ в Україні. Так, стало відомо, що в Івано-Франківську серед 5 інфікованих є дві медсестри. Вони контактували з жінкою, яка раніше померла від коронавірусу. Зараз у медсестер бронхіт і температура, однак їх стан оцінюється як стабільний.

Ще 13 інфікованих були виявлені в Чернівецькій області. Всі вони контактували з хворими людьми.

Підозра на коронавірус також виникла у вагітної жінки в Київській області. Перший тест ПЛР показав у неї позитивний результат, однак для остаточного підтвердження хвороби потрібно дочекатися другого тесту. Відомо, що жінка вже госпіталізована.

Крім того, з'явилася інформація про те, що коронавірус підтвердився у ще одного нардепа – Сергія Рудика, самовисуванця по Черкаській області. Інформацію про підтвердження діагнозу повідомила його колега, народний депутат Вікторія Гриб. Якщо ця інформація підтвердиться, Рудик стане третім нардепом, що заразився.

На тлі поширення вірусу по країні на головних трасах під Києвом з'явилася бронетехніка. Влада столиці не виключають, що місто можуть закрити на в'їзд і виїзд. Крім того, влада столиці готова максимально обмежувати пересування по місту. Введення додаткових жорстких заходів буде залежати від швидкості поширення коронавірусу.

Всього в світі заражені понад 400 тисяч осіб. Жертвами вірусу стали понад 17 тисяч. При цьому одужали понад 103 тисяч пацієнтів. Всього за тиждень кількість інфікованих у всьому світі зросла більш ніж у два рази. Поки пандемія не зменшує темпи.

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