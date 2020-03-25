Швидкий тест чотири рази "не побачив" COVID-19 у пацієнта

В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий коронавірусом COVID-19

Про це в середу, 25 березня, повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Від коронавірусу помер мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.

Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.

Раніше повідомлялося, що швидкий тест чотири рази "не побачив" COVID-19 у 68-річного зараженого з Тернопільщини.

Підтвердити коронавірусну інфекцію у пацієнта вдалося тільки лабораторно.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що в Тернополі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Інфекція виявили у лікаря-стоматолога.

Чоловік 1965 року народження. Він відвідував Австрію. Зараз хворий отримує необхідну медичну допомогу, досліджується також коло контактних осіб

Це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.

За станом на ранок 25 березня, в Україні захворіло 113 осіб, спалах COVID-19 охопила 13 областей країни і столиці:

Київ - 29 заражених.

Чернівецька область - 25 заражених (1 летальний, 1 одужав).

Київська область - 15 заражених.

Тернопільська область – 6 заражених (1 летальний випадок).

Івано-Франківська область - 5 заражених (1 летальний випадок).

Житомирська область - 2 заражених (1 летальний випадок).

Дніпропетровська область - 2 заражених.

Львівська область - 2 заражених.

Тернопільська область - 2 заражених.

Донецька область - 1 інфікований.

Черкаська область - 1 інфікований.

Нагадаємо, коронавірус мутував, хвороба вражає з подвійною силою: що потрібно обов'язково знати.

Як повідомляла Politeka, в Європі знайшли цілий "склад" жертв коронавіруса, про людей забули: "доживали в ліжках".

Також Politeka писала про карантин через коронавіруса в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.