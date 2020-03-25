В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий коронавірусом COVID-19
Про це в середу, 25 березня, повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Від коронавірусу помер мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.
Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.
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Раніше повідомлялося, що швидкий тест чотири рази "не побачив" COVID-19 у 68-річного зараженого з Тернопільщини.
Підтвердити коронавірусну інфекцію у пацієнта вдалося тільки лабораторно.
Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що в Тернополі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Інфекція виявили у лікаря-стоматолога.
Чоловік 1965 року народження. Він відвідував Австрію. Зараз хворий отримує необхідну медичну допомогу, досліджується також коло контактних осіб
Це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.
За станом на ранок 25 березня, в Україні захворіло 113 осіб, спалах COVID-19 охопила 13 областей країни і столиці:
Київ - 29 заражених.
Чернівецька область - 25 заражених (1 летальний, 1 одужав).
Київська область - 15 заражених.
Тернопільська область – 6 заражених (1 летальний випадок).
Івано-Франківська область - 5 заражених (1 летальний випадок).
Житомирська область - 2 заражених (1 летальний випадок).
Дніпропетровська область - 2 заражених.
Львівська область - 2 заражених.
Тернопільська область - 2 заражених.
Донецька область - 1 інфікований.
Черкаська область - 1 інфікований.
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