Коронавірус COVID-19 здатний протягом тривалого часу виживати поза людського тіла

До такого висновку прийшли вчені з США, передає РБК-Україна.

Виявилося, що коронавірус виявився ще небезпечніше, ніж думали раніше.

Фахівці спостерігали за смертельним вірусом COVID-19 на круїзному лайнері "Diamond Princess" і з'ясували, що він здатний виживати на поверхнях до 17 днів.

Хоча раніше в Національному інституті здоров'я Сполучених Штатів стверджували, що COVID-19 при певних параметрах температури і вологості (22 градуси і 40% вологості) може жити на картоні протягом 24 годин, а на пластику та нержавіючої сталі - до 2-3 днів.

Після того, як з круїзного лайнера, який знаходиться в японському карантині, евакуювали всіх пасажирів, корабель досліджували через 17 днів. Фахівці обстежили судно і виявили коронавірус на різних поверхнях в каютах, хоча людей на кораблі не було більше 14 днів.

При цьому американські вчені відзначили, що це не означає, що COVID-2019 здатний розмножуватися на поверхні.

Але дослідники не сумніваються, що основний шлях передачі коронавіруса - від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Тому вони настійно рекомендують дотримувати дистанцію не менше 2 метри, ретельно мити і обробляти руки антисептиком, щоб убезпечити себе.

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За словами Сергія Крамарева, висновки робити поки рано, тому що, невідома реальна цифра хворих.

"Тому що у нас не було тестів, а тих, що привезли, зовсім недостатньо. Все залежить від того, коли закінчать до нас привозити евакуйованих українців з інших країн. Ось коли їх доставлять, з цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених", – пояснив він.

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