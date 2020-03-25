Субсидії будуть давати українцям, які залишилися без роботи під час карантину

Таку постанову прийняв Кабінет міністрів у середу, 25 березня

Щоб отримати субсидію потрібно зареєструватися у службі зайнятості, це можна зробити онлайн.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування повинні забезпечити дотримання цих умов, розповів прем'єр.

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Крім цього, на час карантину субсидії для оплати ЖКП збільшать у середньому на 300 грн. Механізм має запрацювати після прийняття Верховною радою закону про Стабілізаційному фонді.

Зазначимо, на час карантину з-за COVID-19 українців чекають деякі послаблення.

Так, з 17 березня банківським установам заборонено стягувати штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в цей період.

З 1 березня по 30 квітня 2020 у разі прострочення виплат банкам забороняється нараховувати штрафи і підвищувати процентні ставки. Це поширюється на всі споживчі кредити, які видають банки і фінансові компанії.

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Крім того, припиняється стягнення штрафів за прострочену оплату комунальних послуг, однак це не означає, що можна не платити взагалі.

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