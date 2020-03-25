Коронавірус може поширюватися через стічні води, що робить нинішні карантинні заходи недостатніми для його стримування

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Телеграм-каналі написав співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко з посиланням на ЗМІ Нідерландів. Він розповів про дослідження Національного інституту охорони здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів, в ході якого вірус був виявлений в стічних водах.

Як з'ясувалося, коронавірус виявили в стічних водах Амстердама і міста Тильбург, а також в очисних спорудах Loon op Zand. Це означає, що люди з COVID-19, самі того не усвідомлюючи, заражають і навколишнє середовище.

Романенко вказав на те, що у зв'язку з цим фактом нинішні карантинні заходи можуть стати недостатніми для стримування вірусу. За словами політолога, в таких умовах потрібен повний автономний карантин.

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«Виходить, що мало знаходитися в карантині, але це ще і повинен бути абсолютно автономний карантин. Цікаво, що покаже аналіз стоків на Бортницькій станції в Києві», - написав Романенко.

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Зазначимо, що Бортницька станція аерації очищає всі стоки Києва та прилеглих населених пунктів. Від її роботи залежить стан екосистеми не тільки столиці та області, річки Дніпро, але і України в цілому.

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