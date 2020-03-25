Україна отримала від Google півмільйона доларів для боротьби з коронавірусом

МОЗ України домовився про співробітництво з транснаціональною корпорацією в рамках протистояння пандемії смертоносного вірусу. Про це розповіли в прес-службі відомства.

Google буде надавати Україні інформаційну підтримку, спрямовану на запобігання поширення коронавіруса в країні. Крім того, МОЗ отримав грант у розмірі 550 тисяч доларів на пошукову кампанію для приоритетизації офіційних джерел інформації.

Завдяки цьому українські інтернет-користувачі зможуть:

отримувати достовірні дані;

отримувати інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні;

отримувати актуальну інформацію;

мінімізувати використання недостовірних джерел.

Раніше стало відомо, що найближчим часом українцям можуть заборонити вільно пересуватися вулицями своїх міст. Повідомлялося, що український уряд розглядає можливість посилення карантинних заходів в країні. Зокрема, розглядається можливість ввести заборону на вільне переміщення по вулицях міста або використання свого автомобіля.

«Це буде можливо тільки за дозволом, тобто будуть знову видавати перепустки. Буде градація пропусків, тимчасові і постійні», - говорилося в повідомленні.

Підкреслюється, що зараз влада зосередиться на тому, щоб максимально скоротити контакти українців один з одним. Вулиці буде патрулювати поліція, військові і Нацгвардія.

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