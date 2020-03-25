Україна отримала від Google півмільйона доларів для боротьби з коронавірусом
МОЗ України домовився про співробітництво з транснаціональною корпорацією в рамках протистояння пандемії смертоносного вірусу. Про це розповіли в прес-службі відомства.
Google буде надавати Україні інформаційну підтримку, спрямовану на запобігання поширення коронавіруса в країні. Крім того, МОЗ отримав грант у розмірі 550 тисяч доларів на пошукову кампанію для приоритетизації офіційних джерел інформації.
Завдяки цьому українські інтернет-користувачі зможуть:
Погода не пошкодує українців, синоптики попередили про небезпеку: до чого готуватися
Російська Кардашьян ледве втиснула пишні багатства в обтягуючий одяг: «вид ззаду заворожує»
Асмус без білизни показала топ самих спокусливих образів: Харламов після такого посивіє
Злата Огневич закинула ноги за голову і показала, чим її нагородила природа: "Бомба!"
- отримувати достовірні дані;
- отримувати інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні;
- отримувати актуальну інформацію;
- мінімізувати використання недостовірних джерел.
Раніше стало відомо, що найближчим часом українцям можуть заборонити вільно пересуватися вулицями своїх міст. Повідомлялося, що український уряд розглядає можливість посилення карантинних заходів в країні. Зокрема, розглядається можливість ввести заборону на вільне переміщення по вулицях міста або використання свого автомобіля.
«Це буде можливо тільки за дозволом, тобто будуть знову видавати перепустки. Буде градація пропусків, тимчасові і постійні», - говорилося в повідомленні.
Підкреслюється, що зараз влада зосередиться на тому, щоб максимально скоротити контакти українців один з одним. Вулиці буде патрулювати поліція, військові і Нацгвардія.
Нагадаємо, нові субсидії на час карантину в Україні: кому і наскільки збільшать, як отримати список документів.
Як повідомляла Politeka, у нардепів виявили порятунок українців від коронавірусу: "Депутат, віддай свою кров".
Також Politeka писала, що нардепи з коронавірусом влаштували свавілля в лікарнях, ганебні деталі.