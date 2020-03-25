Вірусологи розвінчали міф про те, що літня спека «врятує» людство від коронавірусу

На тлі пандемії небезпечного вірусу багато хто сподівався, що хвороба поступово зійде нанівець з підвищенням температури повітря на вулиці. Однак, італійські вірусологи заявили про те, що сподіватися на такий варіант розвитку подій не варто.

Так, вірусолог Роберто Буріоні заявив, що пандемія не піде на спад влітку тільки через потепління. Він визнав, що з настанням тепла всі респіраторні захворювання дійсно передаються менше, а частинки слини, що потрапляють у повітря, випаровуються швидше, однак, за його словами, в нинішній ситуації це не допоможе.

До аналогічного висновку прийшли вчені з Міланського університету Бікокка, Римського університету III і Кьєті-Пескара, які порівняли число заражених COVID-19 людей в китайському Ухані, а також італійських Ломбардії та Венето. Вони не знайшли взаємозв'язку між кількістю підтверджених випадків зараження і кліматичними умовами в цих регіонах.

Фахівці зазначають, що міф про те, що літнє тепло здатне перемогти коронавірус ґрунтується на порівнянні вірусу з атиповою пневмонією, епідемія якої почалася наприкінці 2002 року і згасла в липні 2003-го. Проте, вчені підкреслюють, що порівнювати ту епідемію з сьогоднішньої неправильно.

Експерти впевнені, що в даний момент єдиний ефективний засіб боротьби з коронавірусом – обмежувальні заходи, які масово вводять зараз різні країни світу.

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