Погода в Україні 26 березня порадує теплом і весняним сонцем

Про те, чого чекати від погоди у четвер, розповіли синоптики Укргідрометцентру. За їх прогнозом, новий антициклон принесе в країну тепло і відсутність опадів, проте погода буде вітряною. Очікується, що вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Найсильніші пориви вітру при цьому очікуються в південних областях. Там вони будуть досягати швидкості 15-18 м/с.

Вночі в Україні збережуться невеликі заморозки – температура опуститься до -1…-6 градусів. На півдні буде трохи тепліше – від 0 до +3. Вдень по всій країні очікується потепління до +9…+14 градусів. Найнижчі температури очікуються в Карпатах, де вночі буде від -5 до -10 градусів, а вдень – всього до +5 градусів.

Раніше ми писали про те, що погода в Україні пом'якшиться завдяки антициклону Юрген, який принесе з собою тепло і по-справжньому весняну сонячну погоду без опадів по всій території країни. Також повідомлялося, що на час дії цього циклону погода буде без екстремальних перепадів температур.

У Києві 26 березня буде сухо і сонячно. Вночі температура опуститься до -2 градусів, а вдень підніметься до +10. У п'ятницю та вихідні температура продовжить поступово зростати до +16 градусів.

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