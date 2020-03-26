Погода в Украине 26 марта порадует теплом и весенним солнцем
О том, чего ждать от погоды в четверг, рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозу, новый антициклон принесет в страну тепло и отсутствие осадков, однако погода будет ветренной. Ожидается, что ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 м/с. Самые сильные порывы ветра при этом ожидаются в южных областях. Там они будут достигать скорости 15-18 м/с.
Ночью в Украине сохранятся небольшие заморозки – температура опустится до -1…-6 градусов. На юге будет немного теплее – от 0 до +3. Днем по всей стране ожидается потепление до +9…+14 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в Карпатах, где ночью будет от -5 до -10 градусов, а днем – всего до +5 градусов.
Ранее мы писали о том, что погода в Украине смягчится благодаря антициклону Юрген, который принесет с собой тепло и по-настоящему весеннюю солнечную погоду без осадков по всей территории страны. Также сообщалось, что на время воздействия этого циклона погода будет без экстремальных перепадов температур.
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В Киеве 26 марта будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +10. В пятницу и выходные температура продолжит постепенно расти до +16 градусов.
Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.
Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.
Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.