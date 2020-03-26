Поки вітчизняні товстосуми, котрі привезли у Київ, коронавірус з Куршевеля вимагають ВІП-палати і окремий медперсонал, прості смертні змушені лікуватися в жахливих умовах

Про стан вітчизняної медицини не говорив тільки лінивий, але зараз, коли коронавірус порівняв в умовах лікування звичайних громадян і мільйонерів, проблема забезпечення лікарень вийшла на новий рівень, передає Politeka.

Так, телеведуча і журналіст Манана Абашидзе на своїй сторінці в Facebook опублікувала знімки, зроблені в Хустській центральній районній лікарні на Закарпатті.

На кадрах – пральня лікарні з іржавими пральними машинами і побитими грибком стінами.

«У лікарні немає коштів для захисту і боротьби з коронавірусом. Медики змушені шукати допомоги у небайдужих людей. Лікарі не мають необхідних для лікарні засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та медичного обладнання», – пише автор. Абашидзе підкреслила, що фотографії надіслали самі співробітники медичного закладу, щоб показати максимально більшій кількості людей, як держава «готова» до боротьби з коронавірусом на прикладі районних лікарень.

«ПС Вчора в новинах можна було побачити, як Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації розіслав медичним установам міста наказ про особливі умови лікування «особливих пацієнтів»», – сказала журналістка, давши зрозуміти, що навіть у ситуації з коронавірусом в Україні є ті, хто, маючи гроші і зв'язку, забезпечують собі умови для тестування та лікування, про які жителі Хуста та околиць навіть мріяти не беруться.

Тим часом адвокат Олександр Боришевич розповів про беззаконня, що твориться в київських лікарнях, де лежать депутати, у яких виявили COVID-19, Він опублікував відео, поділившись кількома історіями, почутими від лікарів.

«Перша: ординаторскі лікарів в Олександрівській, Амосова, інших лікарнях зараз переобладнують під VIP-кімнати. Друга: народні депутати, які лежать в Олександрівській лікарні, не хочуть лежати по двоє і по троє і вимагають розселяти їх по палатах по одному», – повідомив адвокат.

Щойно підвозив кількох лікарів на роботу! Дві історії про наших народних обранців: 1. Ординаторські лікарів в Олександрівській лікарні і в Амосова - переобладнують під VIP палати! 2. Народні депутати в Олександрівській лікарні вимагають щоб їх селили по одному в палату! Достойні вчинки справжніх владних мужів! 👍 Gepostet von Олександр Боришкевич am Mittwoch, 25. März 2020

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