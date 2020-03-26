Перевірка температури у людей, які перетинають кордон, не має належного ефекту

Таку заяву зробив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, передає Рoliteka.net з посиланням на офіційний сайт відомства. За його словами, за місяць було виявлено всього 52 людини з підвищеною температурою. А прикордонники вимірювали температуру всім людям. Це понад 2,7 млн громадян.

«Надходить інформація, що люди перед тим, як проходити кордон, вживають жарознижуючі медичні препарати, і ми не можемо виявляти осіб, якщо у них немає яскраво виражених симптомів», - сказав Дейнеко.

За його словами, за таких обставин перевірка температури на кордоні неефективна, адже достатньо випити таблетку і температури не буде.

Тим часом, в Київ прибуло ще два потяги з Польщі з громадянами України. Один прибув увечері 25 березня, а другий після півночі. Як повідомляють українські Телеграм-канали, 12 пасажирів поїзда ухилилися від перевірки на коронавірус, відмовившись від запропонованого трансферу. Відзначається, що поліція не стала розшукувати цих людей, вони спокійно поїхали додому.

Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 145 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, але кількість хворих щодня зростає.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність по регіонам України.

Нагадаємо, що Юрій Камельчук розповів, скільки українців втратять роботу після карантину: "Їх кількість досягає...".

Як повідомляла Politeka, у Києві влаштували веселощі в розпал карантину, фото: "До них точно вірус не причепиться".

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