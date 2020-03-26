Україна опинилися в складній ситуації, коли людей масово звільняють, але справа не в карантині

Таку думку висловив політичний експерт Денис Горохівський у виданні Главред.

Також він розкрив, яка склалася в Україні ситуація з робочими кадрами. За його словами, в Україні давно відбувається дивна ситуація, коли одночасно дуже високий рівень безробіття і тотальна нестача компетентних кадрів.

Експерт зазначив, що регулярно хтось звертається до нього з друзів, намагаючись знайти собі помічника, продавця або менеджера, зарплату пропонують не нижче 20000 гривень, але навіть озвучуючи таку суму потрібна людина не відразу знаходиться. Природно до кожної вакансії є свої вимоги, але вони не захмарні.

Горохівський згадав, що останнім часом часто чує сумні історії про те, що "керівник відправив у відпустку за свій рахунок/ на роботі попросили написати заяву за власним, після карантину приймуть назад/ нас перевели на 3х-днєвку і урізали зп відповідно".



"Знаєте, що в цих ситуаціях спільного? Роботодавець муд*к. Коли ж ви працюєте на великому підприємстві і керівництво веде себе вкрай не коректно, то, напевно, варто задуматися: "А чи варто працювати з муд*ками?", - зазначив політичний експерт.

На думку експерта, одразу виникає питання, а де ж шукати роботу, адже її "вагон", просто не так багато компетентних працівників, які можуть підійти роботодавцю. Він пояснив, що часто проблема в самих українцях, вони самі винні, що їм немає місця на хороших робочих місцях.

"Якщо ви з моменту отримання диплому нічого не зробили для підвищення своїх професійних навичок, якщо ваша професійна компетенція залишає бажати кращого і хороший роботодавець у вас просто не зацікавлений, то у мене для вас дуже сумна новина: проблема не у роботодавці і навіть не в карантині. Проблема в вас", - резюмував експерт.

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